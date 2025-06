Un român s-a întors în țară după ani de muncă grea în Marea Britanie. De necrezut ce a pățit după 11 luni

După o perioadă îndelungată petrecută în Marea Britanie, un român a decis să se întoarcă în România împreună cu familia, în speranța unui nou început. Dorul de casă, climatul mai prietenos, apropierea de rude și ideea unui trai mai liniștit în propria țară l-au determinat să ia această decizie. Cu toate acestea, realitatea de pe teren a fost cu totul alta decât cea imaginată. După doar 11 luni petrecute în România, familia a hotărât să revină în Regatul Unit, dezamăgită de modul în care funcționează lucrurile acasă.

Experiența întoarcerii în România s-a dovedit a fi una plină de provocări și obstacole neașteptate. De la lipsa de predictibilitate economică și până la dificultățile întâmpinate în interacțiunea cu autoritățile, totul a contribuit la decizia de a abandona planul de reintegrare. În ciuda unor aspecte pozitive – cum ar fi posibilitatea de a petrece timp cu familia sau viața ceva mai relaxată din unele zone ale țării – problemele administrative, birocrația și calitatea slabă a serviciilor publice au cântărit mai greu.

Citește și: Daniel Băluță a ”fugit” cu Doamna la Mamaia! S-a întâmplat înainte de furtuna din această toamnă: Congresul PSD, Planșeul Unirii și deschiderea Patinoarului

Una dintre cele mai mari surse de frustrare a fost interacțiunea cu instituțiile statului. Lipsa digitalizării și procedurile greoaie au făcut ca fiecare pas – de la înmatricularea unei mașini până la simpla programare la medic – să devină un proces anevoios și consumator de timp. În plus, experiențele repetate cu angajați nepregătiți sau neinteresați din sectorul public au contribuit la deteriorarea încrederii în sistemul românesc.

„După 11 luni de încercare de a ne readapta în România, ne-am întors în Anglia, cu toate că începuse să ne placă în România pentru mai multe aspecte. N-am mai spus de sarcina soției, nu mai repet, că v-am plictisit cu toată situația din România. Taxe peste taxe, impozite peste impozite, scumpiri, prețuri scumpe peste tot. Nu, nu are rost, cu birocrația asta… Eu unul nu mai pot accepta”, a povestit bărbatul, potrivit Click!

Pe lângă dificultățile legate de interacțiunea cu statul, familia s-a lovit și de probleme în accesarea unor servicii de bază din sectorul privat. Multe dintre lucrurile care, în alte țări, sunt rezolvate rapid și profesionist, în România presupun eforturi suplimentare, improvizații și, uneori, chiar implicarea directă a clientului în reparații sau activități pentru care plătește. Acest tip de funcționare, considerat inacceptabil în contextul occidental cu care familia se obișnuise, a fost încă un motiv de dezamăgire.

Costurile vieții în România, de asemenea, s-au dovedit a fi mult mai mari decât se așteptau. Scumpirile constante, dublate de un sistem de taxe și impozite perceput ca împovărător, au făcut traiul zilnic dificil. Diferența dintre venituri și cheltuieli nu a oferit spațiu pentru economii sau planuri de viitor, așa cum fusese posibil în străinătate.

„Noi suntem obișnuiți mai mult să rezolvăm toate chestiile online. Plus de asta, educația precară a persoanelor care lucrează în instituțiile publice lasă de dorit mult. N-am avut de-a face și cu așa ceva în străinătate. Am avut nevoie de mecanic, electrician, de unde… mă pun pe mine ăștia să demontez eu piese la mașină, să le duc lor, iar ei să le repare… Am rămas așa cu un gust amar”, a mai spus acesta potrivit sursei citate mai sus.