Miguel are 37 de ani, este spaniol și a decis să se mute la Cluj. A făcut-o, dar avea să descopere că prețurile din capitala Ardealului sunt mai mari chiar decât la Barcelona. A fost, de fapt, surpriza de care el a avut parte.

A prins un contract de doi ani, ca manager al unei firme din Spania, dar cu timpul s-a îndrăgostit de România, mai curând de Cluj, acolo unde a lucrat. Și avea să facă pasul, să se mute acolo. S-a căsătorit cu o româncă, iar viața lui era deja schimbată. „Pentru că oraşul e foarte frumos şi e la un nivel mai ridicat decât restul ţării”, a motivat el decizia, potrivit stiridecluj.ro. „Dar nu totul e idilic, aici m-am izbit şi de câteva lucruri ciudate”, a declarat Miguel. (CITEȘTE ȘI: CRESC PREȚURILE LA LACTATE! CÂT VA COSTA UN KILOGRAM DE BRÂNZA TELEMEA)

Un spaniol s-a mutat la Cluj și a aflat-o pe asta: ”Prețuri mai mari decât la Barcelona!”

Și este vorba despre prețul locuințelor, care chiar a explodat, de câțiva ani, la Cluj. Ba chiar ar fi mai mari decât la Barcelona! ”De multe ori văd în Cluj preţuri mai mari decât în Barcelona sau Palma de Mallorca. Ştiu că Clujul e al doilea oraş al ţării economic şi cultural vorbind, dar preţurile sunt oricum exagerate. De exemplu, când am vrut să-mi iau un apartament am realizat că preţurile sunt de multe ori mai mari decât cele din marile oraşe spaniole.Şi mai tare m-a uimit că erau apartamente la marginea oraşului la preţuri comparabile cu cele din zona centrală sau semi-centrală din Barcelona. Când mi-a prezentat un agent imobiliar preţurile, am realizat că în Barcelona găseam la banii ăştia şi în centru”, a declarat spaniolul. (NU RATA: CÂȚI LEI COSTĂ O NOAPTE ÎNTR-UN HOTEL DIN MAMAIA PE 1 MAI. PANDEMIA A DAT PREȚURILE PESTE CAP)

Nu și-a mai cumpărat apartament ci a optat pentru o căsuță, într-un cartier de la marginea Clujului, pentru care a plătit aproape jumătate de million de euro. ”Am fost surprins să văd apartament cu o cameră în Cluj, un fel de garsonieră, la 155.000 de euro. Tot acum, un apartament identic se vinde în centrul Barcelonei la 110.000 de euro, în timp ce în Palma de Mallorca am găsit apartament cu trei camere la 118.000 de euro. Să mai zic că în Cluj un apartament cu trei camere costă 228.000, adică dublu?”, a fost analiza pertinentă a lui Miguel.

Sursa foto: imobiliare.ro