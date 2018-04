Un tânăr a atras atenția sucevenilor pentru că strânge gunoaiele de pe străzi și din parcuri. Face asta fără să fie plătit. Numele bărbatului este Nicu Stanarache. El este originar din județul Botoșani și a crescut la oferlinat. Mai mulți localnici au fost impresionați de inițiativa tânărului.

Atenţia multor suceveni a fost reţinută de situaţia unui tânăr care strânge gunoaiele de pe străzi şi din parcuri, în municipiul Suceava, fără ca cineva să-i ceară sau să-l plătească pentru asta. Tânărul se numeşte Nicu Stanarache, este născut în judeţul Botoşani, a crescut într-un orfelinat din judeţul nostru şi a rămas în Suceava după ce a împlinit 18 ani şi a ieşit din sistemul de protecţie a copilului. În spatele gestului său demn de lăudat, stă o poveste tristă.

„Face acest gest din bun-simţ, din propria lui iniţiativă, fără a aştepta nimic în schimb, fără a cerşi, fără a cere vreo remuneraţie nimănui şi, mare atenţie, o face de ani de zile. Nu consumă alcool şi nici nu fumează. Există mulţi martori care pot confirma că, atunci când găseşte doze de bere, de exemplu, le goleşte conţinutul şi reciclează ambalajul. A devenit extrem de cunoscut în zona în care locuim, oamenii au încercat să îl ajute, fiecare cum poate: unii cu câţiva bănuţi, alţii cu alimente, haine etc., dar suntem conştienţi că această situaţie nu trebuie lăsată să dureze la nesfârşit. Nu putem rămâne indiferenţi, cineva ar trebui să îl răsplătească cu adevărat pentru implicarea de care dă dovadă, perseverenţa şi ambiţia sa de a munci”, au declarat martorii, pentru monitorulsv.ro.

Tânărul se află într-o situație dramatică

Situația în care se află Nicu Stanarache este un adramatică. Directorul Direcției de Asistență Socială din Primărie, Narcisa Marchitan, susține că nimeni nu îl poate convinge pe bărbat să locuiască într-un cămin de reabilitare și recuperare neuropsihiatrică. Asta pentru că fără voința lui, tânărul nu poate fi internat.

„Suferă de un retard mintal, are certificat medical de handicap, nu are capacitatea de a gestiona singur o casă, dar are discernământ şi nu-l putem interna fără voia lui. Nu vrea la cămin, deşi acolo i-ar fi cel mai bine. De foarte multe ori vine şi mănâncă la cantina noastră, dar el decide când vrea să vină şi când nu”, a declarat Narcisa Marchitan pentru sursa citată.

Mai mult, în urma unor infecţii, medicii au fost nevoiţi să-i amputeze cinci degete, trei la o mână şi două la cealaltă şi este. Totodată, Nicu este bolnav de pancreatită. Din această cauză a stat mult în spital şi personalul medical a reuşit să-l stabilizeze. Legea spune că tânărul nu trebuie să lucreze mai mult de patru ore pe zi și nu are voie să facă muncă grea. Retardul impune să lucreze doar în echipă, sub supraveghere, iar din cauza pancreatitei nu are voie să facă efort fizic intens.

Cei care doresc să îl ajute pe Nicu Stanarache pot lua legătura cu el prin intermediul paginii sale de facebook https://www.facebook.com/nicu.stanarache.