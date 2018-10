Un tânăr din Vrancea a murit electrocutat după ce urcat pe un vagon de marfă să-și facă un selfie

Tragedie în județul Vrancea. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a urcat pe un vagon de marfă să-și facă un selfie împreună cu un prieten. Băiatul a murit electrocutat, iar însoțitorul său a supraviețuit, dar a suferit arsuri.

Incidentul s-a produs în gara Focșani, miercuri în jurul orei 3.50. Un angajat al companiei feroviare i-a anunțat pe polițiștii de la Postul de Poliție Transporturi Feroviare că doi tineri s-au electrocutat în timp ce se aflau pe un vagon cu marfă staționat în gară.

Unul dintre tineri a reușit să coboare de pe tren și a fost transportat la spital, dar celălalt nu a mai putut fi salvat de echipajele de la Ambulanță. Anchetatorii veniți la fața locului au aflat că cei doi au încercat să facă un selfie.

„La ora 3.50, colegii din cadrul Postului de politie TF Focșani au fost sesizați de către impiegatul de mișcare al Stației CFR Focșani cu privire la faptul că doi tineri s-au urcat pe vagonul unui tren de marfă și s-au electrocutat. Se pare că cei doi au urcat pe vagon pentru a face o fotografie. Tânărul care a supraviețuit are 24 de ani, celălalt are 22 de ani. Rănitul a fost dus la spital, are arsuri minore pe mână. În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a declarat, pentru Mediafax, reprezentantul IPJ Vrancea, Cătălina Murariu.

La fața locului a ajuns și un echipaj de pompieri, care a coborât tânărul mort de pe acoperișul trenului.