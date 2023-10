Un turc a vrut să despartă cuplul Cabral- Andreea Ibacka! Totul s-a terminat cu intervenția vedetei Pro TV, o ceruse și de nevastă

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani de zile și nu s-ar vedea unul fără altul. Însă, recent, un bărbat de origine turcă a încercat să se bage între cei doi. Mai mult, turcul chiar a cerut-o în căsătorie pe Andreea, moment în care Cabral a intervenit și a pus piciorul în prag.

Cabral și Andreea Ibacka s-au întâlnit în urmă cu mulți ani, pe platourile de filmare ale unei telenovele românești. S-au plăcut, s-au îndrăgostit, iar de mai bine de 15 ani formează un cuplu. În anul 2011, cei doi s-au căsătorit, iar mai apoi au devenit părinții a doi copii: Namiko și Tiago. Însă, liniștea casei celor doi a fost amenințată de curând.

Andreea Ibacka a fost cerută în căsătorie de un alt bărbat

Andreea Ibacka face parte din categoria vedetelor active în mediul online, iar adesea frumoasa blondină postează fotografii cu ea, dar și cu familia ei. Imaginile distribuite pe rețelele sociale de vedetă sunt apreciate de o mulțime de oameni, iar complimentele curg la adresa ei.

Recent, printre cei care au început să aprecieze fotografiile postate de Andreea Ibacka în mediul online s-a numărat și un bărbat de origine turcă. Acesta a fost complet cucerit de soția lui Cabral și nu a ezitat să își exprime sentimentele.

Mai exact, Andreea Ibacka s-a trezit că turcul a început să îi scrie și chiar a plusat cerându-o imediat de soție. Blondina s-a amuzat copios de mesajele primite de la bărbat și i-a arătat și soțului ei totul.

„Te invit în orașul Antalya. Vreau să te cunosc. Căsătorește-te cu mine, Andreea. Ok”, i-a scris bărbatul Andreei Ibacka.

După ce a văzut ce mesaje îi trimite turcul soție sale, Cabral nu s-a putut abține și a reacționat imediat. Acesta a decis să îi răspundă el bărbatului și i-a trimis o fotografie cu el, pentru ca turcul să înțeleagă că Andreea Ibacka nu este o femeie singură și nu este interesată de propunerile lui.

Amuzându-se copios de cele întâmplate, Cabral a decis să împărtășească întreaga pățanie și cu fanii săi din mediul online. Acesta a distribuit conversația pe care a avut-o cu turcul.

„Domnul Mehmet s-a pus cu mesaje pe Andreea. Dar… surprizăăăă”, a scris Cabral, în dreptul fotografiei.

Văzând cele întâmplate, dar și reacția lui Cabral, internauții s-au amuzat copios și l-au felicitat pe acesta pentru umorul de care dă dovadă, chiar și în astfel de situații.

„Nu degeaba te iubim! Ne uimești pe zi ce trece! Ține-o tot așa! Am leșinat de râs când am văzut asta”; „Geniali ca de obicei! Felicitări domnule Ibacka”; „Doamne cât ma putut să rând. Îți dai seama ce față a făcut turcul când te-a văzut”; „Nu mai pot, de o oră rând încontinuu. Cabral ai reușit să mă faci să uit de ziua oribilă pe care am avut-o. Îți mulțumesc”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

