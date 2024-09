Unde a ajuns să lucreze fiica lui Horia Moculescu. Acuzații grave, dezvăluiri tulburătoare! Detaliile întunecate, pe care compozitorul le-ar vrea ascunse

Mariana Moculescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul ei soț, Horia Moculescu, dar și despre ocupația Nidiei, fiica celor doi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta soție a celebrului compozitor dă de pământ cu tatăl fiicei sale, Nidia. Curg acuzații grave, dar și destăinuiri grele, despre care nimeni nu știa prea multe detalii. Relatăm disperarea unei mame, legată de mâini și aflată în imposibilitatea de a face ceva pentru a-și ajuta fiica. Vedeta nu a mai putut păstra doar pentru ea detaliile despre Nidia. Detalii cutremurătoare, care s-ar fi vrut păstrate în taină. Cu toate acestea, secretele au ieșit la suprafață și vă vom prezenta toate amănuntele în rândurile care urmează.

Scandalul dintre Mariana Moculescu atinge apogeul! Fosta soție a lui Horia Moculescu a scos artileria grea și a făcut dezvăluiri șocante despre felul în care face bani fiica ei. După ce Nidia i-a dat block mamei sale pe toate rețelele de socializare, în urma unor mesaje acide pe care i le-a trimis Mariana fiicei sale, bruneta iese la atac! Atacul este îndreptat în direcția fostului soț, pe care l-a scos vinovat pentru situația în care se află Nidia.

Vedeta pune pe umerii lui Horia Moculescu toate problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat fiica ei și îl culpabilizează pe acesta pentru că nu a avut suficientă grijă de cariera Nidiei. Detaliile lugubre ale poveștii sunt prezentate direct de mama care își varsă nemulțumirile și mâhnirea în declarațiile exclusive.

Nidia Moculescu lucrează într-un club de striptease

Mărturisirile Marianei Moculescu sunt dure și cel mai probabil, nu s-ar fi gândit vreodată că va ajunge în punctul în care va fi nevoită să facă publice informațiile frapante. Cu durere în glas, femeia lansa întrebări în mod indirect către Horia Moculescu. Întrebări care vor rămâne, deocamdată, fără răspuns. Printre altele, vedeta nu poate înțelege care este motivul pentru care fiica ei a ajuns să lucreze într-un club de noapte din Capitală, unde cântă până în zorii zilei. Se pare că nopțile pierdute și-au spus cuvântul, iar din această cauză, Nidia a ajuns să se confrunte cu probleme grave de sănătate.

„Nidia are doar 2-3 piese scrise de Horia Moculescu. Din moment ce s-a dus la el de la vârsta de 13 ani, ar fi trebuit să aibă până acum minim 13 albume. Are doar 3 piese și niciun album. De ce nu a ajutat-o, dacă tot a iubit-o? Ca să nu stea Nidia să cânte într-un club de noapte și să-și strice bioritmul, să-și distrugă ficatul, rinichii și toate organele. Ea lucrează în ture de noapte de foarte mult timp. Asta îi distruge sănătatea total. De aceea a ajuns să facă operații la rinichi și toate cele, deoarece își distruge sănătatea. De ce nu a ajutat-o tatăl ei? Nidia are voce, are prezență scenică, are tot ce îi trebuie, are calități. Ca să nu cânte în ture de noapte într-un club cu femei ușoare. Ar trebui să știe lumea unde muncește, de fapt, Nidia. Să afle adevărul. Știm prea bine ce se întâmplă acolo, droguri, prostituate și proxeneți”, a declarat Mariana Moculescu pentru CANCAN.RO.

Fosta soție a lui Horia Moculescu a găsit „țapul ispășitor”

În toată pleiada de acuzații, Mariana aduce în discuție și alte nume din viața fostului soț. Prietenă apropiată a lui Horia Moculescu, Alexandra Velniciuc este și ea pusă la zid de mama Nidiei. Bruneta îl învinovățește pe compozitor că a avut „preferate”, de care a avut grijă mai ceva ca de propriul copil. Tocmai de aceea, spune Mariana Moculescu, Nidia ar fi fost lăsată de izbeliște.

„De ce o lasă Horia acolo dacă o iubește atât de mult? Mă uit la fața ei, cât de mult a îmbătrânit în ultima perioadă, de la nopțile nedormite. Ea trăiește acum pe barbiturice, calmante. El a luat-o pe Alexandra Velniciuc și i-a dat o grămadă de bani, i-a făcut fundul mare, de când cu emisiunea, iar ea a trăit în buiestru. Iar pe copilul lui l-a lăsat de izbeliște, nu a avut grijă deloc de Nidia. Horia Moculescu a avut grijă de Alexandra Velniciuc, de zici că aia era familia lui. Iar aia trăiește cu ăla care se dă la studente. Ce face el la Institutul de Teatru și Film e jale. Să vedeți cum se plâng fetele acelea de acolo, iar una dintre fete a abandonat facultatea din cauza lui”, a mai dezvăluit fosta soție a lui Horia Moculescu.

