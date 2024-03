Scandal pe banii de la întreținere! Războiul e departe de a se încheia! Horia și Mariana Moculescu s-au contrat în CANCAN.RO!

Horia Moculescu a primit în ultimul timp o serie de acuzații din partea fostei soții, Mariana. El a avut o reacție în exclusivitate pentru CANCAN.RO, anunțând că nu vrea să comenteze declarațiile Marianei, de la care așteaptă să primească 150 de dolari. Este vorba de o datorie pe care fosta sa soție a uitat de 4 luni să o achite. Mai mult, Horia Moculescu spune că Mariana a plecat acum 4 ani din casa în care au locuit împreună, numai că ea are acum de plătit la întreținere suma de 12.500 de lei.

Mariana Moculescu a reaprins scandalul la mai bine de 20 de ani de la divorțul de Horia Moculescu printr-o serie de acuzații grave. Mariana și-a amintit cât de șocată a fost când a aflat că fostul compozitor a pierdut foarte mulți bani la cazinoul de la Casa Vernescu. Tot Mariana a spus că Horia s-a folosit de toată influența pe care o avea la procesul de divorț pentru a o lăsa fără drepturi.

,,Pentru mine e subiect închis ce spune ea, dar are să-mi dea bani!”

Horia Moculescu a fost deranjat de toate declarațiile fostei sale soții și a oferit o reacție în exclusivitate pentru CANCAN.RO. ”Nu mă interesează absolut deloc ce declară ea despre mine. E subiect închis. Dar când ați vorbit cu ea a spus că are să îmi dea bani și că de vreo 4 ani a rămas datoare aici la întreținere după ce a plecat? Mie are să-mi dea de vreo 4 luni suma de 150 de dolari. La întreținere are de dat 125 de milioane de lei vechi (n.r.- 12.500 de lei). A zis ea ceva și despre datoriile astea? Nu a zis? Repet, nu mă interesează ce spune ea despre mine”, a declarat Horia Moculescu.

Mariana Moculescu s-a enervat când a auzit declarațiile fostului soț. E a negat că-i este datoare. Mai mult decât atât, susține că, de fapt, Horia are să-i dea ei bani. ”Nu pot să cred cât tupeu are, câtă nesimțire, ar trebui să tacă din gură! El trebuie să-mi dea mie bani, nu eu lui! Dar ce mă mai miră la el… Când am spus că am stat atâția ani cu dracu’ în casă, nu am vorbit degeaba!”, a spus Mariana Moculescu.

