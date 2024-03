Cum a ”fentat” moartea Mariana Moculescu! Fosta soție a celebrului compozitor face dezvăluiri cutremurătoare! S-a întâmplat în State, când...

Imediat după Revoluție, Mariana Moculescu a vizitat America de două ori, în anii 1991 și 1993. Avea doar 22 de ani atunci și de fiecare dată a mers alături de personaje celebre precum Ștefan Bănică senior, Anda Călugăreanu, Romica Puceanu, Marina Scupra, Nae Lăzărescu și Vasile Muraru. Mariana a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum era să moară, atunci, în SUA, în urma unui cutremur devastator.

La prima sa ieșire în America, Mariana Moculescu a vizitat toată coasta de est și a văzut Niagara. Își aduce aminte că ea și artiștii celebri cu care a mers acolo au fost primiți de un om de afaceri român foarte bogat, care avea un magazin de blănuri de lux. Acesta le-a făcut tuturor cadouri scumpe.

(CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE FĂCUTE DE MARIANA MOCULESCU: MAMA EI S-A CHINUIT 12 ANI PENTRU A O ADUCE PE LUME! ”AU FĂCUT EXPERIMENTE PE CORPUL EI!”)

”Am rămas șocată, am avut mare noroc că nu am murit în SUA!”

A doua vizită a Marianei în SUA a fost chiar cu ocazia sărbătorilor de iarnă din perioada decembrie 1993-ianuarie 1994. Ea și-a adus aminte cum a câștigat 200 de dolari într-un cazino din Las Vegas doar cu o monedă de 25 de cenți, pe care a introdus-o într-un aparat.

(NU RATA: MARIANA MOCULESCU A ȘTERS PE JOS CU SMILEY ȘI GINA PISTOL: ”ȘI-A LUAT BOXERUL DUPĂ EL ÎN SUA!”)

Totuși, întreaga călătorie se putea încheia cu o mare tragedie. Pe 17 ianuarie 1994 s-a produs în Los Angeles un cutremur devastator, în urma căruia au decedat 61 de oameni, iar peste 26.000 de persoane au rămas fără locuințe. Vorbim exact de zona unde Mariana Moculescu și întreg anturajul de artiști se afla. Norocul a făcut ca nimeni să nu pățească nimic.

”Cutremurul a avut loc la doar câteva ore de când noi plecaserăm cu avionul spre București. Când am ajuns acasă, am văzut la televizor la știri întreaga tragedie. A fost un șoc pentru mine. Chiar că am avut mare noroc de nu am murit atunci”, a spus Mariana Moculescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.