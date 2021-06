Unde a ales Fulgy să se „refugieze” după ultimele scandaluri în care a fost implicat: „Nu vine nimeni aici că e scump, săracilor!”

Fulgy de la Clejani și-a anunțat fanii din mediul virtual, în urmă cu puțin timp, că a făcut o nouă achiziție în materie de imobiliare. Locul se pare că a fost cumpărat pe post de refugiu.

Concret, băiatul Vioricăi și al lui Ioniță le-a spus admiratorilor, în cadrul unei filmări realizate în interiorul hotelului Marriot, că urmează să își cumpere un apartament acolo, pentru aparent, are nevoie să stea departe de toată lumea.

Citește și: Fulgy, reacție șocantă la adresa dansatoarei din emisiunea lui Dan Capatos. Cum a umilit-o, în direct: „Mi se pare că are o atitudine de arfe”

„Am apartament și aici (nr. la Hotel Marriot), acum îl cumpăr că aici nu vine nici dracu pentru că este prea scump. Doamnelor și domnilor, vreau să o cunoașteți pe iubita mea oficială, din momentul ăsta. Acum mergem în casă, așa arată o casă băi, (zice el arătând către scările de marmură ale hotelului), sărăciilor! Să moară mm%#a de nu e fiță”, le-a transmis fanilor Fulgy, pe Instagram.

Ce avere are, de fapt, Fulgy

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, la doar câteva zile după ce a prins sub influența drogurilor, Fulgy a vorbit despre speculațiile potrivit căruia ar fi cheltuit sute de mii de euro pe droguri și la cazino.

Concret, fiul Clejanilor susține că banii pe care i-a „spart” la jocuri de noroc sunt câștigați de el, nu i-au fost dați de familia sa. Totodată, Fulgy a mai precizat și faptul că are în plan să devină dezvoltator imobiliar.

„Eu, într-un an aproximativ, am văzut pe statisticile de la Google, Youtube, am aproape un milion de euro de la YouTube. În afară de asta, am 6-7 apartamente, 3-4 terenuri de 5000 de metri pătraţi şi vreau să fiu dezvoltator imobiliar, să merg pe şantier la 7 de dimineaţa. Nu-i problemă, învăţ.