Unde și-a petrecut culturistul Yuri Tolochko luna de miere cu cea de-a doua ”soție”, păpușa gonflabilă Luna

Culturistul din Kazakhstan a șocat o întreagă lume, după ce s-a căsătorit cu păpușa lui gonflabilă. După ce ”mariajul” lui a luat sfârșit, bărbatul și-a găsit o altă ”consoartă, Luna. Cei doi au fost, recent, în luna de miere.

În luna noimbrie a anului trecut, Yuri Tolochko a luat-o de soție pe Margo, o păpușă de silicon destinată adulților. Însă… cu câteva zile înainte de Crăciun, culturistul și-a dus soția la reparat. Distanța a fost grea, iar Yuri a înșelat-o pe Margo de mai multe ori.

Ulterior… culturistul a decis să pună punct mariajului. “Nu sunt încă pregătit să vorbesc despre motivele divorțului”, mărturisea Yuri. N-a suferit mult după despărțire și și-a găsit o nouă soție. Este vorba despre Luna.

Lună de miere în… Bulgaria!

Aflat în Bulgaria prin prisma serviciului, culturistul s-a gândit că este oportunitatea perfectă ca să-și ducă noua ”soție” în luna de miere. Nu de alta, dar planurile lor au fost date peste cap din cauza pandemiei de coronavirus și nu au reușit să meargă în vacanță.

Iar, acum, au avut în sfârșit timp pentru o escapadă romantică.

”Nu am avut șansa de a mă bucura de o lună de miere cu Luna până acum. Pandemia a schimbat planurile tuturor, așa că atunci când a apărut șansa de a merge în Bulgaria pentru muncă, am fost fericit că o pot lua și pe Luna. A fost o călătorie de serviciu, dar a fost și atât de romantică încât o consider o lună de miere. (…) Am stat în Sofia aproximativ o săptămână și a fost fabulos. Ne-am întâlnit cu mulți oameni, am ieșit la restaurante și am profitat de camera de hotel”, a spus bărbatul pe Instagram.