Unul dintre eroii României, adevărul din spatele marelui eșec al carierei. Cătălin Chirilă: “Mi s-a spus că acea competiție nu a existat”

Într-o ediție cu totul specială, Adrian Artene îl are ca invitat în cadrul podcastului ALTCEVA pe Cătălin Chirilă, unul dintre erorii României! Astfel, pentru a vizualiza dialogul integral care a avut loc între unul dintre sportivii care au așezat numele țării noastre în cărțile de istorie și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ALTCEVA cu Adrian Artene.

Eșecul de la JO 2024 l-a zdruncinat, însă nu l-a oprit din muncă! Canoistul Cătălin Chirilă a povestit, printre altele, în cadrul interviului, sentimentele care l-au încercat în, probabil, momentul de cumpănă al carierei sale, dar și cine l-a ajutat să se redreseze!

(NU RATA: Super-campionul Cătălin Chirilă, povestea unui erou renăscut, de 1 Decembrie, la Altceva cu Adrian Artene)

“Am nevoie de maturizare sportivă”

Cătălin Chirilă: Cred că imediat după ce mi-am lăsat barca pe ponton… a început lupta cu mine însămi. Soția mea a plâns! Am ajuns, a fost printre primele persoane cu care m-am întâlnit, a fost prima persoană care m-a luat în brațe și s-a descărcat. Avea nevoie de descărcare, avea nevoie să mă vadă pentru că sunt sigur că știa că sunt dărâmat. La exterior eram împăcat cu gândul pentru că eu vorbisem destul de mult despre posibilitatea de eșec și era o normalitate. Și în continuare reprezintă o normalitate. Am înțeles că dacă sunt campion mondial pot fi și de cinci ori la rând, dar când mă duc într-o competiție atât de mare nu mai contează nimic.

Adrian Artene: Ai fost mâhnit pe Dumnezeu?

Cătălin Chirilă: Nu. Cred că singurul lucru care m-a dus cu gândul la Dumnezeu a fost că încă nu a fost să fie pentru mine. Și am vorbit cu foarte mulți apropiați și le-am povestit sentimentul care mă încerca și mi s-a părut, cumva, cel mai liniștitor. Îmi aminteam de anul 2022 când, din prima încercare, deveneam campion mondial. Cunosc sportivi de înaltă performanță, care în continuare îmi sunt adversari, care s-au chinuit pentru un titlu mondial șapte ani. Eu deveneam în același an și campion european. Aveam două titluri din trei, îmi lipsea doar titlul de campion olimpic. Cred că era mult prea devreme. Cred că aveam nevoie și am nevoie de maturizare sportivă, am nevoie de antrenamente prin care să mă întăresc, să fiu pregătit să duc acea medalie olimpică.

Adrian Artene: Ce te-a sfătuit duhovnicul tău după acea nereușită?

Cătălin Chirilă: Mi-a spus că acea competiție nu a existat. Să mă gândesc că mă întorc în cantonament, să încep pregătirea ca și cum nu a existat acea competiție. Sentimentul pe care mi l-a oferit prin acest sfat a fost unul de o ușurare incredibilă.



(VEZI ȘI: Simptomele tăcute ale cancerului de pancreas. Chirurgul Mircea Beuran, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene)

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene”, pornește notificările, pentru că în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletului.