Vă mai aduceți aminte de trupa Activ? Au avut succes în anii 2000, dar după despărțire au intrat în anonimat!

CANCAN.RO vă prezintă detalii inedite despre trupele românești care au făcut furori în trecut, iar astăzi e…Activ! Le cumpărai albumele și casetele de la chioșcuri de ziare și dădeai casetofonul tare, ori de câte ori le ascultai piesele. Au fost virale când termenul nici nu exista, au adunat sute, chiar poate mii de concerte, dar s-au destrămat… Mai toată lumea a uitat.

Noi suntem aici și vă prezentăm, în fiecare sâmbătă, istoria trupelor românești care s-au desființat și vă mai promitem ceva: că vă vom oferi detalii despre componenții celor mai cunoscute formații și despre ce mai fac ei, în prezent. Au ales sau nu o carieră solo sau s-au axat pe altceva, doar pe CANCAN.RO veți putea afla! CITEȘTE ȘI: RAREȘ TIMIȘ ȘI CRISTINA HAIOS AU RUPT TOPURILE LA ÎNCEPUTURILE ANILOR 2000, IAR ACUM… CE S-A ALES DE TRUPA IMPACT?

Parcursul trupei Activ

În 1999, Radu și Avi înființau trupa Activ, la Arad, iar în 2001 organizează un concurs pentru a găsi o solistă, așa apare Oana Nistor. „Zile cu tine„, „Lucruri simple„, „Feel Good„, „Music is drivin’ me crazy„, „Reasons” sau „Without U„, sunt doar câteva dintre piesele pe care cei trei le-au cântat. Însă, succesul maxim l-au cunoscut cu melodiile „Doar cu tine” și „Visez„, în anul 2004.

Vara anului 2005 îi face pe cei din trupa Activ responsabili pentru imnul Liberty Parade 2005, piesa „Surrender” urcând rapid în topuri. Anii trec și proiectele se leagă unul câte unul. În 2008 cei trei pleacă în turneul „ACTIVate Yourself”, într-o lungă serie de concerte în America. Metropole ca Washington DC, Atlanta, New York, Detroit sau Chicago sunt bifate, iar la întoarcere cei trei intră în studio și realizează a cincea oară imnul oficial Liberty Parade 2008 reprezentat de piesa „Be Free”.

Planurile le sunt date peste cap la scurt timp, după ce Oana Nistor naște o fetiță și decide să ia o scurtă pauză pentru a petrece timp alături de fiica ei, pe nume Eva. În aprilie 2010, fosta solistă a trupei Activ încearcă să se reinventeze, lansând primul proiect solo, „Dance floor”, însă fără mare succes, intrând astfel în anonimat.

VEZI ȘI: CE S-A ALES DE O-ZONE, TRUPA CARE A RUPT TOPURILE INTERNAȚIONALE? DAN BĂLAN E „ZEU” ÎN STRĂINĂTATE, ÎN TIMP CE RADU SÎRBU ȘI ARSENIE ȘI-AU PIERDUT SPERANȚA

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instargam & arhivă