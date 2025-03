Vă mai amintiți de Supernanny Irina Petrea? Din ce face bani acum, după ce s-a retras de la TV

Irina Petrea a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de 20 de ani, în urma emisiunii Supernanny, de la Prima TV. Ea a devenit atunci un simbol al educației moderne, reușind să rezolve problemele dintre părinți și copii. După ce show-ul a fost scos din grilă, a încercat să revină pe micile ecrane, dar s-a retras definitiv, în cele din urmă. Află, în articol, cu ce se ocupă acum!

Supernnany a fost primul reality-show din România în care s-au difuzat de materiale de educație parentală, abordând problemele de comunicare dintre cei mici și părinți. Irina Petrea a avut o contribuție majoră la succesul emisiunii. Publicul a îndrăgit-o, însă ea a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

Irina Petrea a cochetat cu televiziunea încă din anul 1994. La acea vreme, ea realiza documentare și interviuri politice. Ulterior, în 2005, a devenit cunoscută datorită emisiunii Supernanny. Renumitul psiholog a mai prezentat și reality show-ul „Cei 7 ani de acasă”, la Kanal D.

În cele din urmă, celebra „dădacă” s-a retras din televiziune, însă a continuat să facă ceea ce știe mai bine, și anume să lucreze cu cei mici. De peste 10 ani, aceasta este psiholog și psihoterapeut. Irina Petrea are propriul cabinet, unde oferă servicii de consiliere.

De-a lungul timpului, ea s-a implicat în diverse proiecte pentru copii. De asemenea, vedeta a scris mai multe volume intitulate „Și tu poți fi Supernanny”. În cadrul acestor lucrări, părinții pot descoperi sfaturi importante care să îi ajute în comunicarea cu cei mici.

Acum, Irina Petrea și-a găsit liniștea, însă o perioadă nu a mai putut lucra cu cei mici. Supernanny a trăit o adevărată dramă atunci când a aflat că nu poate avea copii și nu i-a fost deloc ușor să accepte această problemă.

„Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea este faptul că nu am avut copii ai mei. Am fost foarte furioasă, am fost foarte dezamăgită, am fost atât de afectată încât nu am mai putut lucra cu copiii. Nu mai puteam să suport să îi văd pe stradă și să văd părinți. M-am obișnuit cu asta, am trecut peste! Pur și simplu sufăr de ceea ce suferă o mulțime de alte femei, de infertilitate primară, doar că nu am știut. Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce? Apoi făcând tot felul de analize am constatat că sufăr de acest lucru și nu se poate face nimic.

M-am gândit să adopt un copil, dar pentru asta trebuie să fie ambii parteneri de acord, iar acest subiect a rămas suspendat deocamdată. Nu am putut să ne punem de accord cu privire la acest subiect și am lăsat-o așa, pentru că e mai bine să rămân echilibrată decât să mă tulbur cu o grămadă de lucruri pe care nu le pot rezolva. Nu am făcut nicio dramă din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, până la urmă trebuie să accepți ceea ce nu poți să schimbi”, a declarat Irina Petrea, în urmă cu ceva timp, în emisiunea În oglindă.