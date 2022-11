Vă mai amintiți de Tily Niculae, fosta actriță din „La Bloc”? Cum arată acum, la 37 de ani

Tily Niculae a împlinit vârsta de 37 de ani. Fosta actriță din celebrul serial „La Bloc” a postat pe rețelele de socializare un mesaj și a primit o multitudine de urări din partea persoanelor care o urmăresc.

Tily Niculae a devenit cunoscută în urmă cu aproape două decenii, când apărea în serialul „La Bloc”. De-a lungul timpului, actrița a luat parte în mai multe proiecte și, în prezent, este mămică a doi copii, Sofia și Radu. Recent, actrița a împlinit vârsta de 37 de ani și a ales să transmită și un mesaj pe rețelele de socializare. A primit o multitudine de urări din partea prietenilor virtuali.

„Sofia doarme în dreapta mea, Radu în stânga. Am doi copii cu mine, alți trei în inima mea. Un bărbat și un motan. Încă sunt binecuvântată cu o mamă, un tata, de care mă bucur zilnic. Un frate, o cumnată, doi nepoți. Socrii, rudele, vecinii, prietenii și cunoștințele! Și mai sunteți voi. Femei pe care nu le-am cunoscut poate niciodată, dar cu care am simțit că împart normalitatea din viața mea. Viața reală. Cu bune și cu rele”, a scris Tily Niculae.

„La 37 de ani, față de alți ani, nu mi-am propus nimic. Și știi de ce? Pentru că am înțeles după ani de suferință că nimic nu stă în controlul meu. Pot doar să creionez, să aspir, să muncesc pentru ceea ce vreau. (…) Pot doar să mă bucur că mi-au fost oferiți acești ani. Acest DAR de la Univers de a fi! Lângă cine, cu cine, alături de cine vreau. La 37 nu este loc pentru relații limitate. La 37 realizezi că viața se duce bătând din palme! Regretele nu își au locul, iar fericirea este trecătoare. Și îți spun că la 37 de ani este vorba despre mine. La mulți ani, mie!”, a mai scris aceasta.

A devenit mămică pentru a doua oară, în pandemie

În anul 2020, Tily Niculae a adus pe lume cel de-al doilea copil. Actrița care a jucat în „La Bloc” a născut un băiețel.

„Am născut în plină pandemie. Pe 23 martie i-am scris doctorului și nu mi-a răspuns, închisese maternitatea. A trebuit să reprogramez și să reorganizez tot. Când am ajuns acasă, am început să frisonez. Cea mică tușea și o durea gâtul. 14 zile am stat în teroare maximă. În materinitate mi-au făcut testul pentru coronavirus. Am avut intrări scurte, fără mănuși, faă mască, ceream să mai fac un test, dar doctora mea îmi spunea că e prea devreme”, a povestit actrița, în 2020.

