Va mai îmbrăca Raluca Bădulescu rochia de mireasă? “Am eu un vis, știe el, Pisi al meu”

Raluca Bădulescu și-a recunoscut dintotdeauna slăbiciunea pentru haine, vedeta afișând la fiecare apariție piese bine alese, care îi pun în evidență silueta de podium. Jurata de la Bravo, ai stil! recunoaște că atunci când are dileme vestimentare le rezolvă rapid în urma unei convorbiri telefonice cu Bote. Designerul este cel care i-a creat rochia de mireasă pentru nunta cu fostul soț, Florin Stamin, și tot el va fi desemnat să îi facă outfitul dacă se va mai întâmpla să ajungă la altar cu iubitul ei, Rareș Grigore, cu 20 de ani mai tânăr decât ea. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a spus ce viziune are pentru ziua cea mare.

Pe Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu îi leagă o prietenie trainică, cei doi fiind și rude. Creatorul de modă l-a botezat pe Alex, fiul Ralucăi, care, în prezent, este student. Așa că jurata de la Bravo, ai stil are încredere deplină în ideile și creațiile lui Bote. Designerul și-a pus amprenta pe rochia ei de mireasă și, dacă se va întâmpla să se mărite din nou, tot Cătălin Botezatu va fi responsabil.

CANCAN.RO: Cât de des apelezi la Bote să îți creeze outfituri, având în vedere că voi sunteți și rude?

Raluca Bădulescu: Foarte des. Cred că nu există zi de la Dumnezeu fără măcar să vorbim, ca să nu zic de faptul că ne vedem foarte des. De fiecare dată când am o dilemă vestimentară și Dumnezeu știe că am, tot timpul apelez la el și îl întreb. Îi mai trimit poze de pe acasă, cu ținutele, îți place, cum merge aia cu aia, ți se pare că merge aia cu aia, dar cum arată locația respectivă unde mergem, dacă se potrivește ținuta respectivă. Da, îl întreb foarte des, foarte multe chestii.

Raluca Bădulescu: “Îi spun: rochie de aur! Am purtat-o când am fost mireasă”

CANCAN.RO: Cea mai excentrică ținută pe care ți-a făcut-o Cătălin care a fost? Ce i-ai cerut?

Raluca Bădulescu: Cea mai excentrică ținută a fost rochia pe care am purtat-o atunci când am fost mireasă. O rochie cusută cu fir de aur la care s-a lucrat 2 luni de zile, mi-am dorit enorm rochia aia de aur, că eu așa îi spun: rochie de aur! Am purtat-o când am fost mireasă, ținând cont că nu m-am măritat la 20 de ani, ci la 40, nu am avut rochie albă, am avut o rochie de aur. A fost, Doamne, atât de frumoasă! Aș fi vrut să trăiesc toată viața în rochia aceea îmbrăcată.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ APARTAMENTUL DIN PIPERA ÎN CARE LOCUIEȘTE RALUCA BĂDULESCU: ”PLĂTESC 1.300 DE EURO LUNAR CHIRIE”

CANCAN.RO: Presupun că o păstrezi.

Raluca Bădulescu: Da, o am acasă și mă mai uit la ea din când în când, mă mai îmbrac cu ea, mai aștept ocazii să mai treacă ceva timp și să mai prind o ocazie din asta ceva măreț ca să pot să port rochia respectivă.

CANCAN.RO: Dar trebuie să o modifici pentru că ai cu totul alte dimensiuni.

Raluca Bădulescu: Și atunci când am făcut nunta eram foarte slabă, dar dacă mai e de modificat, mi-o modifică el, regele!

Raluca Bădulescu: “Dacă în primii ani de viață am fost mulțumită să mănânc, acum sunt mulțumită să mă îmbrac”

CANCAN.RO: Cât măsoară talia ta?

Raluca Bădulescu: 60 și ceva. 90 și ceva (bustul), 60 și ceva, 84.

CANCAN.RO: Deci ești perfectă să defilezi pe podium.

Raluca Bădulescu: Sunt foarte mulțumită. Mi-e foame tot timpul, viața e grea, nu se poate să și mănânci, să te și îmbraci. Am ajuns la concluzia asta după mulți ani de viață. Dacă în primii ani de viață am fost mulțumită să mănânc, acum sunt mulțumită să mă îmbrac. Asta e viața, ce să faci!

Ce spune Raluca Bădulescu despre o eventuală rochie de mireasă: “Îmi face regele meu alta!”

CANCAN.RO: Mă întorc la rochia de mireasă. Dacă va fi să mai faci vreodată acest pas, o vei purta pe acea rochie de mireasă?

Raluca Bădulescu: Îmi face regele meu alta! Doamne, am toate visele din lumea asta! Deci Botezatu dacă nu îmi face el toate visele de ținute din lumea asta, nu le mai face nimeni. Nu, o să-mi fac altceva, cu siguranță! Am o viziune ceva cu pene multe, ceva gen Moulin Rouge, am eu un vis, știe el, Pisi al meu.

CANCAN.RO: Abia așteptăm să te vedem în ziua cea mare.

Raluca Bădulescu: Dacă se va întâmpla, evident! Dacă se va întâmpla, nu știu, rochii să fie de la Botezatu, asta să ne dea Dumnezeu!

NU RATA: SACRIFICIILE FĂCUTE DE RALUCA BĂDULESCU PE CARE NIMENI NU LE ȘTIE: „AM MÂNCAT DOAR UN HAMBURGER PE ZI”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.