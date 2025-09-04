Val de caniculă la început de toamnă! Ce zone sunt vizate

O mare parte din țară se confruntă în aceste zile cu un val persistent de căldură, care va aduce temperaturi mai ridicate decât media normală a începutului de septembrie. Meteorologii au emis două atenționări succesive de cod galben de caniculă, ce vizează zone extinse din România, cu o intensitate mai mare în regiunile de câmpie și podiș, dar și în câteva zone din vest și nord-vest.

În plus, nopțile vor rămâne relativ calde, ceea ce va reduce capacitatea organismului de a se reface după căldura acumulată în timpul zilei. Minimele nocturne vor coborî rar sub 18–20 de grade Celsius în zonele urbane, fenomen ce va accentua senzația de disconfort termic.

Ce zone sunt vizate

Conform estimărilor, temperaturile maxime vor urca frecvent la valori de 30–34 de grade Celsius în cursul zilei de joi, 4 septembrie. Disconfortul termic va fi accentuat în orele prânzului și după-amiaza, interval orar în care este așteptată și cea mai ridicată valoare a indicelui temperatură-umezeală, care va ajunge în jurul pragului critic de 80 de unități. Avertizarea meteorologică acoperă aproape toată țara, fiind exceptate zonele montane, dar și sud-estul extrem, mai exact județele Tulcea și Constanța.

Pentru ziua de vineri, 5 septembrie, prognoza indică o intensificare a valului de căldură în anumite regiuni. Canicula va fi resimțită mai puternic în Banat și Crișana, unde termometrele ar putea înregistra chiar și 36 de grade Celsius. În paralel, temperaturi ridicate sunt anticipate și în Maramureș, nord-vestul Moldovei și mare parte din Transilvania. În aceste zone, nivelul de umezeală asociat cu aerul cald va accentua senzația de sufocare, ducând la apariția unui disconfort termic mai pronunțat.

Astfel, în intervalul orar 12.00–21.00, cea mai mare parte a teritoriului din vest și nord-vest se va afla sub incidența codului galben de caniculă. Deși aria afectată este mai restrânsă față de ziua precedentă, valorile termice vor fi mai ridicate, confirmând caracterul persistent al acestei perioade calde.

Estimările pe termen scurt arată că valul de căldură nu se va încheia odată cu expirarea celei de-a doua avertizări. Weekendul și începutul săptămânii următoare vor aduce în continuare temperaturi mai mari decât mediile climatologice pentru începutul lunii septembrie, cu o persistență a aerului tropical în special în sud și vest. În aceste regiuni, maximele se vor menține ridicate, situându-se de cele mai multe ori între 30 și 34 de grade, dar cu posibilitatea ca în zonele de câmpie să fie atinse din nou 35–36 de grade.

„Joi (04 septembrie) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, au transmis meteorologii.

Citește și: 24 de valuri de căldură pe an în București! Cu cât vor crește temperaturile în 2100