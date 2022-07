Val de scumpiri din toamnă! Lista produselor pentru care românii vor scoate mai mulți bani din buzunar

Specialiștii anunță un nou val de scumpiri încă de la începutul acestei toamne. Seceta care a acaparat România în ultimele săptămâni a distrus mai multe recolte ale fermierilor din zona Vrancei, ceea ce înseamnă că vor fi furnizate mai puține produse în magazine, iar acestea vor avea parte de prețuri din ce în ce mai mari.

Scumpirile din ultima perioadă nu se vor opri la finalul verii, anunță specialiștii. Se pare că din toamnă mai multe produse destinate consumului zilnic vor avea parte de o creștere destul de mare a prețurilor. Seceta și condițiile din ultima perioadă vor duce la schimbări drastice, tocmai de aceea românii sunt sfătuiți să își facă provizii din timp.

Lista produselor care se vor scumpi din această toamnă

Floarea-soarelui și porumbul sunt două dintre cele mai afectate culturi din acest an. Seceta și arșița nu au făcut decât să distrugă aproape în întregime recoltele fermierilor din mediul rural. Din această cauză, prețul unui litru de ulei va crește alarmant, chiar și cu 5 lei, în unele locuri. De asemenea, legumele care vor fi găsite în piețe sau în supermarketuri vor avea un preț mai mare decât anul trecut, asta după ce românii nu au putut obține o recoltă atât de mare pe cât și-ar fi dorit. Laptele și carnea se vor scumpi și ele de la 1 septembrie.

„În ultimii ani cea mai afectată zonă din cele văzute de mine, este Vrancea. Am fost la Brăila, am fost la Galați, la sistemele de irigații. Din nefericire, am regăsit stadiul din 2019 privind executarea sistemului reabilitării sistemului de irigații. În unele zone, indiferent ce cantitate de apă vine, cultura este pierdută”, a declarat Petre Daea, Ministrul Agriculturii.

Creșterea prețurilor la alimente nu este singura problemă a românilor. În acest moment, creșterea prețului gazelor a depășit așteptările tuturor. Potrivit ultimelor estimări, românii achită cu 50% mai mult decât în urmă cu trei luni prețul pentru gaze.