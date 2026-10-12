Valentin Mihăilă și-a scos soția însărcinată la terasă. Internaționalul mai are puțin și devine tătic

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Internaționalul român Valentin Mihăilă, atacant la Çaykur Rizespor (Turcia) și titular la echipa națională, s-a căsătorit anul acesta cu iubita lui, Ami, pe care a cerut-o de soție în Dubai. După logodnă a venit și nunta, un eveniment splendid, unde nimic nu trăda că înăuntrul lui Ami se „coace” ceva. Dar n-a mai durat mult și surpriza a ieșit la iveală! CANCAN.RO i-a observat la o terasă, unde au ieșit cu niște prieteni. Ami e super grijulie cu „pachetul”, iar Mihăilă se vede că e în al nouălea cer!

Valentin Mihăilă are 26 de ani, e din Târgoviște și a decis să nu mai amâne întemeierea unei familii, cum fac atâția români. Are o carieră promițătoare, așa că nu a mai ezitat, a cerut-o pe iubita lui, Ami, care n-a avut de ce să refuze un titular în Naționala de fotbal a României, și a spus „Da”. Tot „da” a spus și altor propuneri, în luna de miere de după logodnă, pentru că iată că miracolul naturii s-a pus în acțiune și urmează să ne trezim cu încă un pui de fotbalist pe meleagurile românești. Ami pare cât se poate de sănătoasă, nu a luat foarte multe kilograme de la sarcină, chiar dacă în imagini se vede că-și satisfacele poftele, ca orice graviduță.

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Valentin Mihăilă mai are puțin și devine tătic

Valentin Mihăilă și soția s-au văzut în trecere, la o terasă, cu niște prieteni. Se vede clar că Mihăilă este felicitat pentru „performanța” lui, pentru că a reușit să treacă una „pe lângă portar”, cum se glumește în popor. După o cafea și o gustare, tânăra familie se pune în mișcare, la bordul Mercedesului condus de Valentin. Ami intră cu greutate pe locul din față și începe să se aranjeze puțin la oglindă, cât timp băieții mai sporovăiesc pe lângă mașină, cum fac ei de obicei.

Ami protejează bebelușul

Cât despre cuplul Valentin și Ami, CANCAN.RO i-a mai zărit în treacăt prin Capitală, în primăvară, după logodna lor, când serbau asortați complet cu o plimbare lungă, de mână, romantic ca niște iubiți din poveste. Valentin era în „permisie” și era normal să fructifice această ieșire – imaginile superbe pot fi accesate AICI.

La fel de frumoși și asortați erau și la nuntă, în iunie, când Valentin Mihăilă a pășit în fața altarului (în aer liber, super classy!) îmbrăcat cu un costum de mire de culoare deschisă, potrivit cu rochia foarte simplă, de un bun-gust remarcabil pentru o nuntă din „vara fotbaliștilor”, cum a fost numit sezonul nunților de anul acesta. Întregul album foto obținut de CANCAN.RO poate fi accesat AICI. Realmente a fost o nuntă ca-n povești, dar hai să vedem și botezul! Până atunci, multă sănătate viitoarei mămici!

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