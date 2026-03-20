Valentin Mihăilă, „antrenament la asortè” cu proaspăta logodnică. Ce face internaționalul înainte de meciul cu Turcia

Valentin Mihăilă și logodnica lui, Ami Colhon, au ieșit să-i binecuvânteze razele soarelui, dar nu așa simplu, ci după o atentă sincronizare vestimentară. Amândoi au o plăcere ascunsă pentru modă, iar imaginile pe care noi le-am surprins vorbesc de la sine. Tinerii, au fost surprinși de CANCAN.RO în timp ce petreceau timp împreună. Chiar dacă Valentin are o viață extrem de aglomerată, plină de antrenamente, mai ales că pe 26 martie, România urmează să se dueleze cu Turcia.Chiar și așa, fotbalistul nu își neglijează viitoarea soție.

Fotbalistul Valentin Mihăilă și proaspăta sa logodnică, Ami au ieșit la o plimbare romantică, ca doi porumbei. Nu se putea altfel, iar cei doi au transformat strada într-o defilare de modă. Amândoi erau îmbrăcați, din cap până în picioare doar în brand-uri de lux. Așa cum vă spuneam, cei doi au trecut la pasul următor, iar frumoasa blondă e pe cale să devină nevastă de fotbalist, adică doamna Mihăilă. Plimbarea a fost menită să îi scoată pe cei doi la aer curat și s-au bucurat de lucrurile simple ale vieții, cum ar fi, savurarea unei cafele bune.

Cuplul a atras atenția cu outfit-urile atent alese

Valentin Mihăilă a cerut-o de soție în Dubai pe Ami, cu romantism, flori și declarații de dragoste și promisiuni pe viață. Povestea continuă în București, pe Șoseaua Nordului, unde porumbeii noștri au ieșit la o plimbare, iar pozele sunt de pus în revistele de modă.

Valentin Mihăilă este sportivul care mereu atrage atenția prin stilul său vestimentar, atât de fresh și cool. Pentru escapadă a ales să poarte pantaloni din stofă similari cu ai lui Ami, matchy. Cireașa de pe tort a fost puloverul, piesa de rezistență de la care a fost creată ținuta. Un pulover tricotat, de culoare bej, cu monogramă: A, de la brand-ul Ami Paris sau de ce nu de la Ami, logodnica lui. Te topești, nu altceva! Mai mult, Valentin avea și un fel de borsetă la el, un plic din piele neagră, semn că este atent și la accesorizare.

Ami a ales un trench bej, pantaloni oversize asortați și în picioare, emblematicii adidași de la MiuMiu. Frumoasa blondă nu și-a lăsat acasă nici poșeta de mii de euro Louis Vuitton. Împreună, au oferit trecătorilor și nouă o defilare de modă ca la carte.

Cum a decurs plimbarea celor doi pe străzile însorite ale Capitalei

Cei doi și-au luat câte o cafea și s-au plimbat cu pași sincronizați, în timp ce Ami își verifică telefonul. Nimic de mirare aici, la câți followeri are pe Insta, mereu e ceva de moderat. În acest timp, Valentin se bucură de soarele ce apăruse miraculos pe cerul Capitalei. Un lucru este clar, cei doi nu se exteriorizează în public și nu a existat nici măcar un gest romantic sau o ținere de mână.

Valentin părea relaxat relaxat. Plimbarea i-a prins bine pentru că apar și emoțiile. Spunem asta pentru că pe 26 martie, România urmează să intre pe teren cu rivala, Turcia. Așadar, sportivul știe să se împarte între carieră și viața amoroasă. De oricâte ori are timp, își pune iubita pe primul loc și petrece momente frumoase alături de ea.

Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”

Ioana, soția lui Florinel Coman, făcută de comandă în ziua nunții: ”Am avut doar două relații în viața mea”