Ioana, soția lui Florinel Coman, făcută de comandă în ziua nunții: ”Am avut doar două relații în viața mea”

După doi ani de la căsătoria civilă, Florinl Coman și Ioana Timofeciuc și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. A fost o nuntă spectaculoasă, însă la scurt timp de la eveniment au apărt deja primele guri rele care au încercat să destabilizeze armonia din cuplu. Trecutul soției fotbalistului a fost pus serios la îndoială.

Joi, 12 iunie – zi cu o semnificație aparte, internaționalul român Florinel Coman și Ioana Timofeciuc s-au căstorit religios. Cununia religioasă a avut loc la Constanța, în Catedrala Sfinții Petru și Pavel, iar slujba a fost oficiată de IPS Teodosie. Cei doi erau logodiți de doi ani și au împreună o fetiță, pe nume Ingrid.

Florinel Coman și Ioana s-au căsătorit într-o zi de joi. Care este motivul: ”Am fost puțin tristă”

Florinel Coman: ”Nu mă așteptam să fie atât de greu”

Evenimentul a adunat nume importante din sport -mulți dintre colegii săi de la naționala de fotbal a României, politică și showbiz. Florinel Coman și soția sa au fost nașii de cununie al celor doi, iar printre invitați s-au numărat Gigi Becali Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Florin Tănase, Denis Drăguș, Radu Drăgușin, Denis Alibec, Olimpiu Moruțan, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă.

„Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu pentru mine. Aseară m-au copleșit toate emoțiile. Am dormit câteva ore pentru că mă tot gândeam la această zi. Când am intrat în biserică am fost copleșit de emoții.

Aici e altceva, acolo (n.r. – pe teren) suntem obișnuiți, aici te încearcă emoțiile, mai ales este gândul că, până la urmă, te însori. Sunt foarte fericit, Le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți la biserică alături de noi. Înseamnă foarte mult pentru noi. Să ne distrăm la petrecere!”, a declarat Florinel Coman imediat la ieșirea din biserică.

Ioana Coman: ”Important este să spui ceva scandalos”

În mediul online, imaginile de la nunta celor doi s-au răspândit rapid. În timp ce unii utilizatori nu au mai contenit în ale ura de bine celor doi tineri, unii dintre utilizatori au avut grijă să arunce cu ”noroi”. Un urmăritor chiar ar făcut referie la niște poze ”deocheate” cu Ioana, imagini care ar fi fost făcute publice pe Telegram.

Soția lui Florinel Coman nu răbdat prea mult și i-a răspuns utilizatorului că așteaptă cu nerăbdare să îi trimită pozele cu pricina. Separat, tânăra a simțit să transmită un mesaj public. Deranjată de atitudinea și superficializate anumitor utilizatori de pe social media, Ioana și-a spus oful într-un mesaj plin de înțelepciune.

„Comentariul ăsta este exemplul perfect al superficialității care definește, din păcate, o mare parte din oamenii care folosesc TikTok și nu numai. Nu contează dacă e adevărat, important e să spui ceva care sună scandalos. E ușor să-ți dai seama de nivelul de conștiință, după cât de repede se emit concluzii în lipsa oricărui adevăr. Știu, e greu de crezut că am avut doar două relații în viața mea, iar cea de-a doua s-a transformat în căsnicie.

Și poate e și mai greu de înțeles și de acceptat că o fată poate fi și frumoasă, și deșteaptă, este cumva o convingere transmisă din generație și generație: dacă arată bine, sigur nu are și profunzime. Dar asta spune mai multe despre ochiul care privește, decât despre femeia care este privită. Pentru asta e nevoie de un alt nivel de percepție”, a scris Ioana Coman, pe Instagram.

