Se schimbă la portbagaj! Valentin Mihăilă, prins în „ofsaid”

Valentin Mihăilă este, fără doar și poate, una dintre noile speranțe din fotbalul românesc. A fost declarat cel mai rapid jucător de la EURO 2024 după prima etapă a grupelor, iar jocul său a fost lăudat de profesioniști. A jucat cap-coadă în meciul cu Bosnia, însă în partida cu San Marino a lipsit, fiind lăsat în afara lotului de către Mircea Lucescu. Se pare că tânărul ar fi simțit o încărcătură musculară după meciul din Bosnia, iar staff-ul naționalei României a decis să nu riște. Așadar, moment numai bun pentru el să se bucure puțin de libertate, și la propriu, și la figurat! Iată cum l-a surprins CANCAN.RO pe fotbalist!

Când nu e pe teren, Valentin Mihăilă face senzație oriunde merge. De data aceasta a ales să petreacă timp de calitate cu iubita lui, Ami, și cu un apropiat. La Zaaf, Floreasca au mers, locația în care fotbaliștii și vedetele își fac veacul. Au ales cele mai bune preparate, însă au avut grijă la băuturi. Nu au ales alcoolul nici măcar în concediul medical nedorit. Băiat responsabil, nu glumă!

Valentin Mihăilă știe cum să profite de timpul liber

Mihăilă pare îndrăgostit lulea de Ami, căci nu se abține să nu o țină de mână sau să o atingă. În plus, la un moment dat, cei doi fac un selfie și vorbesc la telefon cu cineva care pare că le aduce multă bucurie, căci amândoi au zâmbetul până la urechi. După două ore, fotbalistul cere nota, o achită și apoi ies din restaurant.

Am putut admira mai îndeaproape ținutele celor doi care au fost asortate. El a purtat un tricou alb, de firmă, pe care l-a schimbat rapid, dar asta urmează… peste care a pus un pulover crem super la modă care îi dădea un aer nonșalant, blugi largi și adidași. Nici ea nu a fost mai prejos! Ami a ales o vestimentație casual, dar în tendințe, formată dintr-o pereche de blugi albi, o bluză gri peste care a pus o blană artificială. Desigur că nu am trecut cu vederea nici poșeta micuță Louis Vuitton, și bijuteriile scumpe. Când ești iubită de fotbalist, nu ai cum să fii altfel decât impecabilă!

Fotbalistul nu a ținut cont că ar putea fi văzut

Ajunși în parcarea subterană, am avut parte de o scenă care ne-a luat prin surprindere. Iubita fotbalistului a urcat pe scaunul din dreapta, însă el s-a dus la portbagaj și și-a schimbat tricoul. Am remarcat că tot spatele său era tatuat, însă nu am descifrate exact mesajele, căci fotbalistul a fost la fel de rapid ca în teren, nu degeaba a primit titlul acesta anul trecut.

