Valentina Pelinel și Cristi Borcea fac ceremonia religioasă la Budapesta. Nașii sunt foarte cunoscuți

Toamna aceasta se numără surprizele în familia Valentina Pelinel – Cristi Borcea! Cei doi se căsătoresc religios luna viitoare, potrivit mărturisirilor făcute de surse din anturajul cuplului. Și, deși, în ziua cununiei civile, afaceristul și soția lui, care e însărcinată cu gemeni, au evitat elegant să vorbească despre nuntă, dar și despre nași, s-a aflat cine le vor deveni părinți spirituali.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea fac ceremonia religioasă la Budapesta

Valentina Pelinel va îmbrăca rochia de mireasă luna viitoare, iar fericitul eveniment va avea loc în capitala Ungariei, potrivit wowbiz.ro. Surse din anturajul lui Cristi Borcea și al frumoasei lui soții au dezvăluit că nașii celor doi vor fi Irina, fostă componentă a trupei A.S.I.A., și soțul ei, omul de afaceri Marius Vizer.

Secretul celor doi soți în legătură cu nașii lor s-a aflat, deși, ei în ziua cununiei civile au evitat cu zâmbetul pe buze să vorbească despre acest subiect, dar și despre nuntă.

“O să vă spun la momentul potrivit (n.r.: răspunsul Valentinei Pelinel la întrebarea: «Când vei îmbrăca rochia de mireasă?»). Acum, deocamdată, am făcut cununia, am vrut să ne fie alături doar părinții. Da, sunt fericită! Așteptam demult amândoi momentul ăsta și, ați văzut, noi am fost uniți de la început și, momente foarte grele, și nu am nicio îndoială că, mai ales acum, o să fim uniți. Sănătoși să fim! (…).

Sunt fericită, sunt împlinită, recunosc că sunt și emoționată, pentru că amândoi am așteptat momentul ăsta de multă vreme și uite că s-a întâmplat. (…). E culoarea mea preferată (n.r. roșu). (…).”, a mărturisit soția lui Cristian Borcea.

La nunta Valentinei Pelinel cu afaceristul Cristian Borcea vor participa doar rudele și câțiva prieteni apropiați.

“Cererea în căsătorie este și a fost planificată, gândită din momentul în care am întâlnit-o. Da, de atunci, a spus: «Da!». Veți afla la momentul potrivit (n.r.: răspunsul la întrebarea: «Cine sunt nașii?»), deocamdată, nu sunt. Martorii – niște prieteni foarte buni. Au semnat niște prieteni foarte buni și apropiați nouă. (…).”, a declarat soțul Valentinei Pelinel.

“Da, tata mi-a dat sfatul: «Iubește și ține foarte mult la Valentina!», să am grijă de ea și să fim o familie până la sfârșitul vieții. Hai să nu discutăm de nuntă și petrecere în momentul de față, până nu mă refac. Mama Valentinei m-a felicitat, m-a pupat și mi-a spus că este foarte fericită și îmi mulțumește că i-am făcut fata cea mai fericită din lume. (…). Au plâns și părinții mei, și ai ei în timpul ceremoniei civile. (…).”, a mai spus Cristi Borcea.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în toamna acestui an

Valentina Pelinel este un fost fotomodel din România. În anul 1999, Valentina Pelinel a câștigat concursul “Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York, în Statele Unite. A fost căsătorită cu politicianul Cristian Boureanu de care a divorţat în 2014.

La începutul anului 2016, Valentina Pelinel a anunţat că este însărcinată, iar zvonurile îl dădeau ca tată pe Cristi Borcea. La scurt timp de la naștere, fotomodelul a confirmat informaţiile. Ea a devenit mămică pentru prima dată pe 8 iunie 2016. Atunci ea l-a adus pe lume pe Milan Cristian, care e cel de-al şaptelea copil al lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel a devenit soția lui Cristian Borcea pe 12 septembrie 2018. În ziua în care a avut loc cununia civilă s-a aflat și că vedeta este însărcinată cu gemeni.