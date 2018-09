Detaliul fabulos observat de Cristi Brancu: când a lăsat-o gravidă Cristi Borcea pe Valentina Pelinel

Tranșant ca de fiecare dată, Cristi Brancu a mărturisit în cadrul unui interviu atât sexul gemenilor Valentinei Pelinel, dar și când au fost concepuți aceștia. Prezentatorul TV a subliniat că fostul acționar de la Dinamo a lăsat-o gravidă pe cea de-a treia soție în timp ce era încă încarcerat și că cei doi știau de sarcină, de fapt, în momentul în care a fost eliberat. Vă reamintim că în perioada în care a fost după gratii, Cristi Borcea a avut parte de mai multe permisii și nu este exclus ca momentul fericit să se fi petrecut într-una dintre acestea, mai ales că, potrivit declarațiilor făcute de Cristi Brancu, burtica de gravidă a vedetei este destul de mare, semn că sarcina are cel puțin trei luni. În plus, doar după primul trimestru, medicul poate să le spună părinților sexul bebelușului… în cazul de față, al bebelușilor.

Citește și: Valentina Pelinel și Cristi Borcea, primele declarații după cununia civilă: “Luna de miere o s-o facem la psihologie-psihiatrie”

Cristi Brancu a dat-o de gol pe Valentina Pelinel: “Știm că sunt fetițe”

Celebrul prezentator a dezvăluit că Valentina Pelinel îi va dărui soțului ei două fetițe. Cu toate acestea, în timpul declarațiilor făcute după ceremonia civilă, cei doi au negat că ar ști, de fapt, sexul gemenilor.

“Dacă noi ştim că sunt fetiţe, înseamnă că există o vârstă a acestei sarcini, adică trei luni pe puţin. Păi asta înseamnă că lucrurile s-au întâmplat când Cristi Borcea încă nu era liber. Deci în momentul în care Cristi Borcea a fost eliberat pe data de 2 iulie, ei știau clar (n.r.: despre sarcina Valentinei Pelinel)”, a declarat Cristi Brancu, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Citește și: Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit soț și soție. Ce rochie a îmbrăcat mireasa, care e însărcinată cu gemeni

În vârstă de 37 de ani, Valentina Pelinel a spus că rochia îmbrăcată la cununia civilă cu Cristi Borcea nu a fost creată special pentru acest eveniment și că și-a comandat-o mai de mult timp și că nu a îmbrăcat-o niciodată. În plus, a mai subliniat vedeta, a ales să poarte roșu pentru că e culoarea ei preferată.

“Nu putem știi încă (n.r.: sexul gemenilor). O să vă spun la momentul potrivit (n.r.: răspunsul Valentinei Pelinel la întrebarea: «Când vei îmbrăca rochia de mireasă?»). Acum, deocamdată, am făcut cununia, am vrut să ne fie alături doar părinții. Da, sunt fericită! Așteptam demult amândoi momentul ăsta și, ați văzut, noi am fost uniți de la început și, momente foarte grele, și nu am nicio îndoială că, mai ales acum, o să fim uniți. Sănătoși să fim! (…).

Sunt fericită, sunt împlinită, recunosc că sunt și emoționată, pentru că amândoi am așteptat momentul ăsta de multă vreme și uite că s-a întâmplat. (…). E culoarea mea preferată (n.r. roșu). (…).”, a mărturisit soția lui Cristian Borcea.

Citește și: Alina Vidican, reacție tulburătoare când a aflat că Valentina Pelinel e însărcinată cu Cristi Borcea: “Plângând de supărare”

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în toamna acestui an

Valentina Pelinel este un fost fotomodel din România. În anul 1999, Valentina Pelinel a câștigat concursul “Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York, în Statele Unite. A fost căsătorită cu politicianul Cristian Boureanu de care a divorţat în 2014.

La începutul anului 2016, Valentina Pelinel a anunţat că este însărcinată, iar zvonurile îl dădeau ca tată pe Cristi Borcea. La scurt timp de la naștere, fotomodelul a confirmat informaţiile. Ea a devenit mămică pentru prima dată pe 8 iunie 2016. Atunci ea l-a adus pe lume pe Milan Cristian, care e cel de-al şaptelea copil al lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel a devenit soția lui Cristian Borcea pe 12 septembrie 2018. În ziua în care a avut loc cununia civilă s-a aflat și că vedeta este însărcinată cu gemeni.