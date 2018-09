Alina Vidican, reacție tulburătoare când a aflat că Valentina Pelinel e însărcinată cu Cristi Borcea: “Plângând de supărare”

Alina Vidican, cea de-a doua soție a lui Cristi Borcea, a izbucnit în lacrimi când a aflat că Valentina Pelinel este însărcinată cu tatăl copiilor ei. Fosta parteneră a afaceristului a fost surprinsă într-un mall, la scurt timp după ce s-a prăbușit și a început să plângă de tristețe.

Alina Vidican, reacție tulburătoare când a aflat că Valentina Pelinel e însărcinată cu Cristi Borcea

Totul se întâmpla la sfârșitul anului 2015, când Alina Vidican a aflat de relația lui Cristi Borcea cu fostul model, despre a cărei sarcină încă nu se știa oficial în România. Totuși, pe atunci, încă soția fostului acționar dinamovist, timișoreanca era la curent cu evoluția poveștii de dragoste dintre cei doi. O echipă de paparazzi a surprins-o pe Alina Vidican într-un mall din Capitală în timp ce se afla într-o stare psihică deloc bună. Ea plângea cu suspine în timp ce vorbea la telefon, conform wowbiz.ro. Există zvonuri că atunci a fost momentul în care ea ar fi aflat despre sarcina Valentinei Pelinel.

După ce a ieșit dintr-un magazin de jucării, cea de-a doua soție a lui Cristi Borcea s-a prăbușit în mijlocul centrului comercial, potrivit sursei citate. Ea s-a așezat în genunchi și a rămas acolo preț de câteva minute, sub pretextul că-i ridică jucăria care îi picase fiului ei. Ulterior, ea a intrat din nou în magazinul de jucării, având încă telefonul la ureche și, complet afectată de ceea ce auzea la celălalt capăt al firului, ea s-a dus între două rafturi, s-a așezat pe vine și a izbucnit în lacrimi.

Vă reamintim că în urmă cu mai bine de doi ani, când s-a aflat că Valentina Pelinel este însărcinată cu fostul acționar de la Dinamo, Alina Vidican nu a primit deloc bine vestea. Ea a decis atunci să stea o perioadă în Miami împreună cu cei doi copii pe care i-a dăruit fostului ei soț, Cristian Borcea.

“Din momentul in care a aflat ca Borcea vrea sa divorteze de ea pentru ca Valentina era insarcinata, Alina nu a mai fost atat de suparata. Nimic nu a linistit-o, ea plangand de suparare. Se simte, inca o data, tradata, simte ca a fost uitata complet de Cristi Borcea. E clar, nu va mai veni in Romania in perioada urmatoare, pana nu se va convinge ca ea chiar mai conteaza pentru Cristi, macar ca mama a copiilor lor”, a dezvăluit un apropiat de-al familiei Alinei Vidican, potrivit wowbiz.ro.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit părinți în 2016

Valentina Pelinel este un fost fotomodel din România. În anul 1999, Valentina Pelinel a câștigat concursul “Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York, în Statele Unite. A fost căsătorită cu politicianul Cristian Boureanu de care a divorţat în 2014.

La începutul anului 2016, Valentina Pelinel a anunţat că este însărcinată, iar zvonurile îl dădeau ca tată pe Cristi Borcea. La scurt timp de la naștere, fotomodelul a confirmat informaţiile. Ea a devenit mămică pentru prima dată pe 8 iunie 2016. Atunci ea l-a adus pe lume pe Milan Cristian, care e cel de-al şaptelea copil al lui Cristi Borcea.