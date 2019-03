Vasile Șeicaru și-a refăcut viața, la 13 ani de la moartea soției. Cu cine s-a cuplat

Vasile Șeicaru are 67 de ani și iubește din nou. A trecut cu foarte mare greutate peste moartea soției sale, Gabriela, pe care a iubit-o enorm, dedicându-i chiar și un album. Însă viața își urmează cursul, iar îndrăgitul folkist are acum o altă iubire, Liliana. (Prinde oferta Telekom)

Nu a dorit să facă prea multă vâlvă în legătură cu această iubire a sa. Vasile Șeicaru a preferat ca el și Liliana să fie cât mai discreți posibil. Liliana şi Vasile sunt pasionaţi de călătorii, de mare, de Vama Veche, de muzică, de animale, iar apropiaţii lui susţin că ei formează cuplul perfect. Pozele lor sunt cea mai mare dovadă că sunt fericiţi împreună. Liliana are o sensibilitate pentru animale şi – în urmă cu nouă ani – i-a dăruit muzicianului, de ziua lui de naştere, un ghemotoc de căţel, botezat Slash.

“În 2009, de ziua mea de naştere, am primit cadou această simpatică lupoaică. A venit cu acte în regulă din Ungaria, era cât palma mea în momentul în care a adus-o, şi avea o fundă roşie finuţă şi un firicel de tricolor. Atunci i-am spus jumătăţii mele: ”Vrei să îmi întorci viaţa cu fundu-n sus?! Pentru că o să mă nenorocească”. Mi-a spus că o să o iubesc, şi iată că aşa s-a întâmplat. Am botezat-o Slash, după numele chitaristului de la trupa Guns N’ Roses. Am grijă de ea ca de un om. O pieptăn, o răsfăţ”, ne-a declarat Vasile Şeicaru, în urmă cu câteva luni, notează click.ro.

Vasile Șeicaru: ”Atat i-a fost dat sa fie pe pamantul asta”

Un album muzical si zeci de povesti scrise s-au nascut din drama lui Vasile Seicaru, artistul care si-a gasit sotia decedata in propriul apartament, in ianuarie 2006. I-a plans sufletul de durere cativa ani, insa, incarcat de spiritualitate, Seicaru a gasit puterea interioara de a accepta situatia si de a merge mai departe. Gabi ii va stapani inima pentru tot restul vietii, motiv pentru care solistul exclude ideea de a se mai casatori, insa, cum domnisoarele ii dau tarcoale, nu poate trai precum un pustnic.