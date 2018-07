Prezentatoarea Roxana Gabor-Iliescu a anunțat pe pagina ei de Facebook vestea că unul dinrte cei mai apreciați medici nefrologi din România s-a stins din viață. Este vorba despre dr. Anne Marie Crăciun.

”Azi a mai plecat un înger acasă… Dr Anne Marie Crăciun, unul dintre cei mai buni nefrologi români. A alinat mii de vieți. M-a botezat pe mine, pe verișoara ei. De la ea am luat numele de Ioana. Păstrez numele cu mândrie, îți dau înapoi să fie spălat conceptul de femeie puternică=femeie sacrificată”, a transmis vedeta Antena1.

Acest eveniment tragic vine la scurt timp după ce prezentatoarea a anunțat tot pe Facebook că a sărbătorit patru ani de mariaj.

”Acum 4 ani spuneam DA iubitului meu de o viață ( două, trei, nouă )în fața munților și a dragilor nostri prieteni la Casino-ul din Sinaia…. azi suntem ca doi porumbei binecuvântați de frații și preoții de la mânăstirea Sfânta Treime din Pârâul Rece și din nou, de natura minunată, de soarele ce a zvântat norii, ca în urmă cu patru ani, pentru bucuria noastră! Mulțumim cu plecăciune tuturor prietenilor de atunci și de acum, Viorica și Tiberiu Vasile pentru mărturia legăturii noastre și îngerilor care ne binecuvântează zilnic!”.

Acuzată că are o relație cu un bărbat însurat

În 2013, Roxana Gabor-Iliescu s-a aflat în mijlocul unui scandal după ce s-a aflat că este îndrăgostită de un bărbat însurat. Paul Gabor, un afacerist din Brasov, a decis sa-si refaca viata alaturi de Roxana, dupa o despartire nu tocmai lina de sotia lui.

„Regret ca numele meu a fost folosit ca mijloc de spalare in public a unor rufe murdare care nu-mi apartin mie ci unui fost cuplu care, ca oricare altul, are la dispozitie notarul pentru o despartire civilizata si tribunalul daca cel putin una din parti pune orgoliul in fata bunului simt si al statutului social care le-ar impune decenta. Eu am inceput o relatie cu un barbat despartit in fapt, cu o casnicie in spate ale carei detalii le cunosc de mult, din ambele parti, dar nu le voi comenta, pentru ca nu-mi apartin.E suficient sa spun ca, fiind o femeie cu capul pe umeri, din respect pentru mine, nu as fi acceptat sa fiu doar o scuza pentru un barbat sa plece de acasa sau sa ma expun in mijlocul unei relatii care mai avea vreo minima sansa de renastere.

Nu mi-am expus niciodata spre rezolvare publica propriile probleme private, nu am folosit niciodata proprii copii in vreun razboi cu tatal lor, cu atat mai jenant mi se pare sa fie tarate intr-un scandal care nu ne priveste, care nu are legatura cu lumea mondena, la pachet cu adolescenta iubitului meu, impinsa in noroiul unui simplu divort chiar de mama ei, desi se afla in procedura de stabilire a custodiei”, a declarat la acea vreme vedeta.