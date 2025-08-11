Vedeta Asia Express, cerută în căsătorie pe scena Untold 2025. Momentul emoționant a fost filmat de mii de fani

Moment de-a dreptul emoționant pe scena Untold 2025! O vedetă Asia Express a fost cerută în căsătorie de partenerul ei! Fanii au început să țipe de bucurie! Mii de fani au filmat totul, iar imaginile au făcut înconjurul internetului!

Unul dintre cele mai spectaculoase și emoționante momente de la Untold 2025 a avut loc chiar pe scenă, unde Bruja a fost cerută în căsătorie de Giovanni, tânărul în brațele căruia și-a găsit fericirea și liniștea. Atmosfera a fost una electrizantă, iar mii de fani prezenți au imortalizat clipa cu telefoanele. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare!

Giovanni i-a făcut o surpriză de proporții iubitei sale! S-a așezat în genunchi, în fața publicului numeros și a luminilor reflectoarelor, și a întrebat-o pe artistă dacă vrea să fie soția lui. Bineînțeles că răspunsul ei nu a întârziat să apară! Bruja a spus „Da”!

Tânărul i-a adus și un buchet de trandafiri, simbol al iubirii și al respectului profund pe care i-l poartă. Giovanni i-a sărutat mâna artistei, iar ea i-a răspuns cu aceeași tandrețe.

Momentul a fost surprins de fanii prezenți la concert, transformând această cerere în căsătorie într-unul dintre cele mai emoționante evenimente ale festivalului. Ulterior, după ce au plecat de la festival, Giovanni a publicat pe InstaStory o fotografie cu inelul de logodnă și buchetul de flori, din mașină. Rămâne de văzut când vor face cei doi marele pas!

Tânără cerută în căsătorie la concertul Innei

Giovanni nu a fost singurul care și-a luat inima în dinți și a întrebat-o pe Bruja dacă vrea să fie soția lui. Un tânăr a cerut-o în căsătorie pe partenera lui la concertul Innei. Ba chiar mai mult, cei doi au fost lăsați să intre pe culoarul de acces spre scena principală!

Artista i-a oferit o mână de ajutor tânărului îndrăgostit! Inna a întrebat-o pe tânără dacă știa de ce se afla acolo, iar ulterior i-a spus să îl întrebe pe iubitul ei. Chiar în acel moment, el s-a așezat în genunchi și i-a adresat marea întrebare.

