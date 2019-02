Vedeta de la Antena 1 a făcut accident! Șoc în showbiz-ul din România. FOTO   

Vedetele din România nu sunt nici ele ocolite de accidentele de circulație. Recent, victimă a fost un artist cunoscut, care a participat inclusiv la un concurs difuzat de Antena 1. Acesta nu se afla singur în mașină.

În vârstă de 38 de ani, Mihai Constandache a fost implicat într-un accident rutier, în timp ce se afla în autoturism alături de sora și mătușa sa. Femeile au ajuns la spitalul din Focșani, cu lovituri la cap. Din fericire toți sunt în afara oricărui pericol.

“Mergeam spre Brăila, iar între comunele Nănești şi Maicănești drumul nu era foarte bun, având denivelări foarte mari. Nu aveam viteză mare, dar din cauză că șoseaua era umedă am intrat cu mașina într-o denivelare, am pierdut controlul şi am intrat cu mașina într-un șanț. Am avut mare noroc că nu s a răsturnat și nici nu venea vreo mașină din față. În mașină eram cu sora mea și cu mătușa mea şi amândouă au ajuns la spitalul judeţean din Focşani, cu lovituri la cap, însă sunt conștiente”, a declarat Mihai Constandache conform click.ro.

Mihai Constandache este un cunoscut interpret de muzică populară și fost concurent de la “Chefi la cuțite”, iar vestea cum că a făcut accident a venit ca un șoc în showbiz-ul din România.