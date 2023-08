Vedeta de la Vocea României a intrat subit în comă. S-a prăbușit din picioare, neștiind ce boală o macină pe interior: „Doctorul mi-a mai dat de trăit 5 ani, cu medicamentație”

O vedetă de la Vocea României, care a participat în concursul muzical, a intrat subit în comă. Această situație a avut loc în anul 2016, ajungând, de urgență, la spital. S-a prăbușit din picioare, neștiind ce boală o macină pe interior. A început să se simtă rău, după ce a susținut un moment artistic în cadrul unui concert. Atunci, artista pusese starea de rău pe seama oboselii, însă, odată ajunsă la unitatea medicală, a aflat că avea o tumoră de 9 centimetri, pe lobul stâng. Vedeta de la Vocea României fost operată imediat. Iată detaliile mai jos, în articol.

Ana Mardare, fostă participantă de la Vocea României, a trecut printr-o situație medicală gravă. În anul 2016, vedeta de la Vocea României a intrat subit în comă. După ce a susținut un moment artistic, a început să acuze stări de rău. Începuse să nu mai vadă bine. A pus totul pe fondul oboselii, refuzând să meargă la spital. Însă, în jurul orei 06:00 dimineața, începuse să aibă convulsii. Artistul Tudy Zaharescu a fost cel care a sunat la ambulanță. Iar, odată ce echipajul medical a preluat-o pe artistă, pentru a o duce către unitatea medicală, starea de sănătate i s-a agravat. Intrase în comă. Medicii au descoperit, în urma unui RMN, că are o tumoră de 9 centimetri pe lobul stâng. A necesitat o operație imediată.

„S-a întâmplat brusc, pentru că nu a avut niciun simptom. S-a întâmplat pur şi simplu. La 6 dimineaţa a avut convulsii, a intrat in comă şi a descoperit după RMN că are o tumoră de 9 centimetri, pe lobul stâng. Este cât o portocală şi trebuie operată. A ieşit din comă, dar nu ştie că are cancer”, declara, atunci, Nidia Moculescu. Cele două se cunosc de peste un deceniu.

Vezi și JURATUL DE VOCEA ROMÂNIEI, DAT AFARĂ DE PRO TV, CHIAR DACĂ A FOST ÎN EMISIUNE DE LA ÎNCEPUT. CULISELE ÎNLOCUIRII LUI MARIUS MOGA

Ana Mardare, vedeta de la Vocea României, a fost în comă

După ce a fost supusă la intervenția chirurgicală, Ana Mardare și-a revenit. A trecut printr-o perioadă de recuperare, apoi s-a întors pe scenă. Artista a făcut o serie de mărturisiri, iar participarea la Vocea României a fost un vis împlinit pentru ea. În anul 2022, la vârsta de 42 de ani, a venit pe scena emisiunii de la Pro TV să încânte suflete oamenilor cu vocea ei.

„În 2016, am fost operată pe creier de tumoră. Am fost în comă aproape o săptămână. Doctorul mi-a spus că, în momentul operației, există riscul să-mi atingă centrul vorbirii. Nici acum nu vorbesc foarte bine, încă iau pastile. Înainte de pandemie am descoperit o tumoră la sân. Am făcut investigaţii, chiar ajunsesem să nu mai pot merge, simţeam dureri îngrozitoare. Iar la operaţia pe coloană mi-au extras din măduvă o tumoră. Şi am primit rezultatul, cum că aş avea cancer metastatic la oase. Doctorul oncolog mi-a mai dat de trăit, cu medicamentaţie, cinci ani. Însă bunul Dumnezeu sunt convinsă că nu va asculta gurile lor, şi îmi va da mult mai mulţi ani, ca să mă bucur şi eu de viaţă, aşa cum poate nu m-am bucurat până în momentul de faţă”, a povestit Ana Mardare.

Vezi și CE A PUTUT SĂ-I SPUNĂ IRINA RIMES LUI SMILEY, CHIAR DE ZIUA CÂNTĂREȚULUI: „CHIAR DACĂ NU PARE, NOI TE IUBIM”. COLEGII DIN JURIUL „VOCEA ROMÂNIEI” NU L-AU UITAT PE SOȚUL GINEI PISTOL

Sursă foto: Facebook Vocea României