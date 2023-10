Vedeta din România care a recunoscut că se culca cu cine nimerea. „Tata credea că mă potolesc dacă mă mărit”

Uneori, persoanele publice încearcă să își țină viața personală secretă și arată că totul este lapte și miere. Însă, nu este și cazul următoarei vedete, care a făcut o serie de dezvăluiri uimitoare. Femeia a recunoscut că se culca, la un moment dat, cu cine nimerea.

Monica Tatoiu, căci despre ea este vorba, a surprins multă lume atunci când a spus că a întreținut relații intime cu oricine nimerea. Deși mama ei își dorea să fie fată mare în momentul în care se căsătorește, femeia de afaceri a fost mereu „rebelă” și nu a ascultat de părintele său. Vedeta a făcut mărturisiri șoc de pe vremea când era doar o puștoaică.

Declarațiile uimitoare ale vedetei

Monica Tatoiu a povestit despre o perioadă nu tocmai memorabilă din tinerețea ei. Femeia de afaceri și-a adus aminte despre momentele în care era doar o puștoaică rebelă. Deși mama ei își dorea să fie fată mare în momentul în care se căsătorește, lucrurile nu au stat așa. Mai mult, vedeta a dezvăluit că se culca, la un moment dat, cu cine nimerea.

„Tatăl meu a crezut că prin căsătorie o să mă potolesc. Dar eu sunt genul de persoană veșnic tânără și neliniștită, cum zice serialul! Eu am fost „rea de muscă”! Dar rea, rea! Dacă intram într-o încăpere – şi eram fata doctorului Radivoiovici dintr-un oraș de provincie – mă culcam cu cine nimeream!”.

„Mama era crescută la maici, zicea că trebuie să te căsătorești fată mare, tata era crescut la țară, rigid în privința moralei fetelor, nu era de acord nici cu fustele scurte…”,a declarat Monica Tatoiu, pentru revista Tango.

Vedeta a dezvăluit că a început să simtă „gustul” vieții la 16 ani. Deși nu devenise majoră, îi plăcea să interacționeze cu băieții și devenise ceea ce părinții ei nu își doreau pentru ea.

„Eu, la 16 ani, am descoperit plăcerea de a interacţiona cu băieţii şi de a face ce vrei din ei”, mai spune Tatoiu. O fată de 16 ani croşetează cum vrea ea un băiat de vârsta ei! Iar eu, când am descoperit chestia asta, am devenit tot ceea ce mama şi tata nu voiau să devin.

Învăţam, eram o elevă de nota 10, dar mergeam la discotecă, am făcut sex la 18 ani.”, a adăugat femeia de afaceri.

Cele trei căsnicii ale Monicăi Tatoiu

Femeia de afaceri este căsătorită de aproape 40 de ani cu Victor Tatoiu, însă înainte de această relație longevivă a avut alte două căsnicii care s-au terminat foarte repede. Cu primul soț s-a căsătorit în anul I de facultate și a divorțat după doi ani. Vedeta a mărturisit că a făcut acest pas doar în ciuda tatălui său.

„Eu m-am grăbit. Prima oară m-am căsătorit că am făcut un pariu cu tata în anul I de facultate. Aveam un iubit care nu era agreat de familie. Tata și cu mama (n.red. mama lui) avuseseră o idilă, era ungur, taică-miu era sârb. M-am certat cu el și a zis: nu te ia niciunul, tu ești prea rea, prea gură mare. Zuza mi se spunea, Zuza nebuna. Mă certam cu toată lumea. Și cu Ceaușescu, tata săracul m-a salvat de nu știu câte ori.

Eram nervoasă, eram logodită cu el, numai să îi fac în ciudă. Eu sunt rea. Acum cu Dumnezeu m-a mai calmat. Și zic: care este burlacul cel mai dorit. Tata era cardiolog. Îmi zice cine, Radu, Dumnezeu să-l ierte! Ăla! În trei luni de zile mă mărit cu el. Și m-am măritat”, a povestit Monica Tatoiu, potrivit RTV.