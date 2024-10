Vedeta din România care e în pragul anorexiei! „Nu mai reușesc să mănânc, am slăbit enorm!”

Lena Enache, cunoscută drept una dintre cele mai atrăgătoare partenere de fotbaliști din România, a recunoscut recent că transformările fizice prin care trece sunt rezultatul unui program încărcat și solicitant.

Tânăra, apreciată pentru fizicul ei statuar de 1,80 metri înălțime, a slăbit considerabil, ajungând la doar 58 de kilograme. Lena a povestit că, pe fondul acestui program agitat, a început să observe schimbări îngrijorătoare nu doar în greutatea corporală, ci și în aspectul tenului, pe care îl descrie acum ca fiind „obosit și lipsit de vitalitate”.

În cadrul unui eveniment recent de lansare a unei clinici de obstetrică-ginecologie și dermatologie, Lena a discutat despre impactul ritmului ei de viață asupra stării generale de sănătate. Programul intens, împreună cu nopțile nedormite, și-au lăsat amprenta asupra sănătății ei fizice și mentale. Aceasta a dezvăluit că a început să exploreze variante pentru a îmbunătăți atât sănătatea fizică, cât și aspectul tenului, dorindu-și să apeleze în curând la un medic estetician pentru a-și revitaliza pielea.

„În ultima perioadă, nu mai reușesc să mănânc, am slăbit enorm! Am 1,80 m și 58 de kilograme! Nu sunt deloc încântată de acest lucru! Sunt chiar slăbuță, ma îndrept spre anorexie și adevărul este că nu mă simt deloc bine. Eu pe la 61 de kilograme mă simt bine, cam așa.

Gabi nu mi-a zis să mă îngraș, dar mi-a zis și el să fiu puțin mai atentă, să mă odihnesc sau să mănânc la timp, ceea ce am uitat în ultima perioadă, de când cu cafeneaua. Uite, acum e deja seară, e ora 19.00, și eu nu am apucat să mănânc nimic. Mă mir că nu am leșinat, mă țin încă pe picioare!

Aș vrea să-mi fac cearcănele. Datorită faptului că, în ultima perioadă nu mă odihnesc mai deloc și nici nu mă alimentez așa cum trebuie, am cearcăne foarte urâte. Sunt prinsă cu mii de treburi la cafenea, de dimineață și până seara târziu. Am atâtea lucruri de făcut că am ajuns să uit! Chiar dacă am o agendă și scriu ce am de făcut în ziua respectivă, tot uit”, a declarat Lena Enache, pentru Click!