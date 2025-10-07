Vedeta „furată” de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare trădare din istoria recentă a televiziunii din România

Mutările de la o televiziune la alta nu mai sunt o noutate, dar unele dintre trădări sunt greu de trecut cu vederea. Andreas Petrescu este unul dintre oamenii care s-a mutat la concurență fără să se uite în urmă. Iată ce s-a întâmplat!

Numărul celor care fac ”slalom” între televiziuni este într-o continuă creștere. Chiar și după ani de zile, vedetele noastre dau uitării tot pentru oferta potrivită. Printre celebrele ”trădări” se numără prezentatorul Dan Negru care a uitat de Antenă pentru Kanal D sau cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care au plecat de la Antena 1 la Pro TV, după un scandal care a ținut primele pagini pentru o perioadă.

Vedeta „furată” de Pro TV de la Antena 1

Lista vedetelor care au ”trădat” este una lungă și cu siguranță va continua pe viitor. Astăzi vă vorbim despre Andreas Petrescu, unul dintre personajele importante din trustul Antena 1 care a renunțat la echipa lui. Celebrul scenarist a fost ”creierul” show-ului care a rupt audiența, iUmor. După ce a reușit să țină oamenii lipiți de ecrane, el a decis să se retragă odată cu încheierea emisiunii și să ”fugă” la concurență.

Acum, acesta a semnat pentru show-ul ”La bine și la roast” de la Pro TV și poate fi văzut deja în ultima ediție a emisiunii, cea în care Dorian Popa a fost roast-uit de colegii lui.

„La bine și la roast” este un nou format care promite să facă furori, fiind ceva diferit pentru public. Invitați de seamă vor veni și vor fi măcelăriți de comedianți, iar oamenii iubesc intriga și drama. Mai exact, cei prezenți vor fi jigniți și ironizați sub formă de glumă.

