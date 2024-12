Vedeta PRO TV s-a combinat cu un coleg! Cuplu bombă în final de an!

Cuplu bombă la final de an! Ea este cunoscută din serialele “Clanul” și “Scara B” de la Pro TV, iar el este un actor celebru pe care l-ați văzut în comedia “Retreat Vama Veche”, “Visul”, “Ai noștri” sau “Selfie 69”. Se știau de ceva vreme, dar scânteia s-a aprins în toamnă, la repetițiile spectacolului “Anna Karenina” de la Teatrul Mic. Cei doi au bifat primul eveniment împreună, zilele trecute, la Cinema City din Afi Cotroceni, unde a avut loc premiera de gală a lungmetrajului “Duel în trei”, regizat de Iura Luncașu, în care Ana Radu joacă, iar Vlad Logigan i-a fost alături iubitei sale, fiind o prezență discretă și lăsând-o să se bucure de moment și să fie în lumina reflectoarelor.

Ana Radu i-a călcat pe urme celebrului său tată, Radu Gabriel, și a ales practic din copilărie această meserie, în care a debutat la vârsta de 9 ani. Tot în postura de tată și fiica îi descoperim în “Duel în trei”, primul film de epocă regizat de Iura Luncașu, bazat pe nuvela „Ursul” de A.P. Cehov, care intră în cinematografe din 30 decembrie.

Ana Radu: “Cumva la prima repetiție nu m-a intimidat că e tata, ci că este un actor extraordinar”

CANCAN.RO: Tatăl și fiica în filmul “Duel în trei”. Cum a fost? Ai avut emoții la filmări?

Ana Radu: Am fost în aceleași producții de câteva ori, dar niciodată nu ne-am întâlnit efectiv și n-am jucat împreună până la filmul acesta. La filmare nu, am avut în schimb la repetiții. Am repetat de vreo două-ori cu Iura în București înainte de filmări și nu mă așteptam. Pentru mine a fost o surpriză, pentru că eu am o relație extraordinară cu tata și știm foarte bine să separăm lucrurile, dar cumva la prima repetiție nu m-a intimidat că e tata, ci că este un actor extraordinar și simplu fapt am un partener atât de bun m-a intimidat. Nu neapărat că e tata, dar am trecut peste și la filmări a fost foarte frumos.

CANCAN.RO: Când ați aflat unul despre celălalt că sunteți cooptați în același proiect și că aveți replici directe?

Ana Radu: Eu am aflat cu puțin timp înainte, tata cred că avea rolul de ceva timp, dar eu nu cred că știam. Am fost la un casting și abia cu o lună-două înainte de filmări eu am aflat că o să iau rolul, deci eu am fost a doua care a aflat. M-am bucurat foarte mult. Cred că o să rămână o amintire foarte frumoasă.

CANCAN.RO: Ce rol ai în film? Care au fost provocările?

Ana Radu: E un personaj care e mult mai impulsiv așa decât mine și mai înfipt cumva. Eu, Ana, sunt mai timidă, sigur că dacă mă pui, pot să….E foarte tăioasă așa și cred că asta a fost: să caut un pic latura asta a mea. Și în rest poate într-adevăr recunosc să îl am partener cel mai mult pe tata în filmul ăsta.

Ana Radu și Vlad Logigan petrec Revelionul la Budapesta

CANCAN.RO: Ce planuri ai de sărbători?

Ana Radu: De Crăciun o să stau cu ai mei și probabil mergem la bunicii mei la Craiova. E o tradiție pe care îmi doresc să o păstrez cât de mult pot. Sunt bunicii mei de suflet, așa cumva, cu care am crescut și de vreo 2-3 ani, de când eu, la rândul meu, am crescut un pic, mi-am dat seama cât de important e, că noi n-avem timp să ne vedem. Și îmi dau seama că acum prețuiesc mai mult momentele astea, pentru că am așa, cumva conștiința faptului că într-o zi realitatea e că n-o să mai fie. Și de Revelion plec la Budapesta.

CANCAN.RO: Cum ai ales destinația pentru Revelion?

Ana Radu: Nu știu, absolut întâmplător. Am tot auzit oameni, ce-i drept, în ultima vreme că este foarte frumos și cred că mi-a rămas mie așa în cap și am zis foarte random: asta să fie.

CANCAN.RO: Sunteți o gașcă sau pleci cu prietenul tău?

Ana Radu: Cu prietenul meu plec.

Ana Radu și Vlad Logigan s-au combinat la repetițiile spectacolului “Anna Karenina”

CANCAN.RO: Lucrează și el în domeniu? Poți să ne dai detalii?

Ana Radu: Da, era și el pe aici. Este Vlad Logigan.

CANCAN.RO: Cred că e un punct în plus faptul că amândoi sunteți din același domeniu și vă înțelegeți meseria.

Ana Radu: Da, este. El e un un om foarte pasionat la rândul lui de ceea ce face și este unul dintre lucrurile pentru care îl admir enorm și da, e mai simplu cumva că înțelegem fiecare universul ăsta.

CANCAN.RO: V-ați întâlnit într-un spectacol?

Ana Radu: Da, chiar da. Noi ne cunoșteam de multă vreme, dar am repetat în ultima vreme la Teatru Mic – Anna Karenina. Este ultima premieră a Teatrului Mic din toamnă și acolo ne-am redescoperit.

CANCAN.RO: Ai superstiții de Revelion? Să porți ceva roșu? Să ai bani la tine?

Ana Radu: Eu nu cred în lucruri din astea, dar cumva cred că le fac așa… dacă toată lumea face, fac și eu. Și îmi pun și eu acolo ceva roșu și bani. Da, asta cu banii, mai ales, se pare că trebuie. Așa că prefer, poate e adevărat. Să nu fie fraiera care n-a crezut și nu și-a pus, mai bine pun acolo să fie!

