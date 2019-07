Veste mare! Nicolae Guța și Cristina au nuntă și botez în aceeași zi!

Nicolae Guţă şi Cristina sunt la un pas de nuntă! În urmă cu doar zece zile, pe lume a venit băiețelul lor, Edan. Astfel, manelistul și iubita lui au programat și nunta, și botezul. În aceeași zi!

Nicolae Guţă şi Cristina vor cununie religioasă, iar evenimentul mult aşteptat ar urma să aibă loc în aceeaşi zi cu botezul micuţului. Nicolae Guţă a precizat că nunta, dar şi botezul vor fi la începutul anului viitor.

“Facem nunta când vom face botezul”, a spus Cristina. “Dacă ajută Dumnezeu şi suntem sănătoşi preconizăm că anul care vine facem botezul. Vrem să terminăm căsuţa”, a spus Nicolae Guţă.

Reacția lui Guță, după ce a devenit tată pentru a doua oară

Tată pentru a douăsprezecea oară! Nicolae Guță este fericit, alături de Cristina, devenind din nou tătic. Are încă un băiat, cel de-al doisprezeceleA moștenitor, și a declarat că totul este cum nu se poate mai bine.

”Mulțumesc, mulțumesc”, a spus Nicolae Guță – aflat la o petrecere – pentru wowbiz.ro. Manelistul nu și-a ascuns fericirea și a declarat – scurt, dar sugestiv – că este bine să fii tată. ”Sunt fericit, nu pot să spun cât de fericit. E bine să fii tată, mă bucur că totul e bine”, a mărturisit Nicolae Guță.

Un apropiat al familiei a oferit și alte informații senzaționale. Nicolae Guță nu o va obliga pe Cristina să aibă altă sarcină și îi va fi ”fidel” toată viața.

”Nicolae Guță, ca să îi arate că nu îl interesează nimic altceva, a decis să treacă o parte a averii pe numele ei. Adică, în momentul în care devine mamă, e și proprietara unui apartament de lux din București, iar Nicolae Guță este decis să îi deschidă un cont cu 100.000 de euro în el. Și, în plus, i-a promis că îi va fi alături, că ei sunt soț și soție, că nu are de gând să divorțeze sub nicio formă. Cristina a fost mulțumită, ea e acum liniștită cu privire la viitorul ei și al copilului. (…) Guță i-a promis Cristinei că nu o va obliga să mai aibă altă sarcină şi că îi va fi fidel toată viaţa, că o va ţine de nevastă pentru totodeauna. Şi, aşa e fericit, vrea să devină tată pentru încă un băiat”, a declarat un apropiat de-al familiei manelistului Nicolae Guță pentru wowbiz.ro.