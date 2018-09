Veste proastă pentru români! Se dau amenzi uriașe dacă mai aveți un astfel de aparat prin casă

Interferentele produse de aceste aparate creaza disfunctionalitati serviciilor de radiocomunicatii autorizate, inclusiv celor destinate pentru salvarea de vieti omenesti, atentioneaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

Echipamentele radio fara marcajul CE (Conformitate Europeana) trebuie scoase imediat din functiune. Persoanele care detin astfel de echipamente radio si le folosesc incalca legea si pot fi sanctionate cu amenda contraventionala cuprinsa intre 500 si 5.000 lei.

Autoritatea deruleaza o campanie de monitorizare a frecventelor radio afectate de emisiile echipamentelor radio neconforme, de identificare a acestora si de informare cu privire la ilegalitatea folosirii acestor echipamente.

„Unele echipamente radio, aduse, de regula, din America de Nord sau Asia, functioneaza in benzile de frecvente care in Romania sunt destinate altor servicii, ca de exemplu celor de telefonie mobila. In momentul in care un astfel de aparat este pus in functiune pe teritoriul Romaniei, el produce interferente prejudiciabile care afecteaza in mod grav functionarea serviciilor de telefonie mobila. Interferentele prejudiciabile pot afecta serviciile de comunicatii pe o raza de la zeci de metri (in cazul jucariilor teleghidate, spre exemplu) pana la peste 500 de metri (in cazul telefoanelor de tip DECT 6.0). In imediata apropiere a echipamentelor fara marcaj CE este afectat semnalul telefoanelor mobile, ceea ce poate genera dificultati in continuarea sau initierea apelurilor sau a navigarii pe internet, in unele cazuri fiind imposibila apelarea numarului de urgenta 112„, precizeaza ANCOM.

Potrivit sursei citate, printre cel mai des intalnite echipamente care provoaca interferente prejudiciabile serviciilor de comunicatii mobile sunt telefoanele fara fir, de tip DECT 6.0 fara marcaj CE. Alte echipamente radio raspandite si care trebuie sa aiba marcajul respectiv sunt: telefoane mobile, echipamente de supraveghere a copiilor (baby monitoare), desktop PC-uri, tablete, laptopuri, telecomenzi radio, routere, jucarii teleghidate prin radio, drone, console si controlere pentru jocuri video etc.