Vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița. Rețeta măicuței Marina

Plăcinta cu varză murată, sau vărzare, reprezintă un deliciu pe care măicuțele de la Mănăstirea Moldovița îl servesc, la prânz, în perioada Postului, alături de supa cremă de zarzavat, fasole, tăiței de casă și cimbru. Rețeta gustoaselor plăcinte ne-a fost dezvăluită de Maica Marina.

Pregătirea vărzarelor începe de… toamna, când varza este tocată și pusă la murat cu sare, piper foi de dafi și boabe de ienibahar. Când se fac plăcintele, se începe cu umplutura, pentru a se răci până se face aluatul. Varza se scurge de zeamă și se călește în puțin ulei. Atenție! Nu este nevoie ca varza să fie asezonată, deoarece a stat la murat cu multe condimente.

Rețeta specială de vărzare de post, ca la Mănăstirea Moldovița

După ce varza de călește, cu mare atenție, ca să nu se prindă, se lasă la răcit și se trece la prepararea aluatului. Pentru a se aera, făina se cerne și i se adaugă sare. După preferințe, coca se prepară fie într-un bol încăpător, fie direct pe blatul de lucru. Este un aluat simplu, care se frământă cu apă și ulei. După preferințe, se amestecă totul cu o furculiță sau direct cu mâna, preț de 10-15 minute, până devine neted, elastic și nu se mai lipește. Dacă este prea moale, se adaugă treptat făină, iar dacă este prea tare se încorporează câte o lingură de apă călduță. Apoi se acoperă cu un prosop curat și se lasă la „odihnit” cel puțin jumătate de oră.

După ce se “odihnește”, aluatul este întins în foaie nu foarte subțire, care se taie în pătrate egale. În fiecare dintre acestea se pune câte o lingură de varză călită și se împacheteză ca la poale-n brâu. Iar ultima etapă – pătratele se prăjesc în tigaie, unsă cu puțin ulei, până devin aurii. Un adevărat deliciu culinar!

