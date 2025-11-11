Secretul bulgăroaicelor pentru o varză mereu proaspătă. Ce trebuie să știe toate gospodinele

Sezonul rece este pe drum, iar gospodinele au început deja pregătirile. Varza se numără printre legumele preferate de români: sarmale, salate sau murături, toate sunt în topul preferințelor acestora, scrie csid.ro. Ce trebuie să faci ca să nu te mai confrunți cu „băloșirea” verzei? Află în rândurile de mai jos!

Varza este iubită pentru că este o legumă crocantă care are capacitatea de a rezista mult timp după ce a fost recoltată. Cu toate astea, ea poate să își piardă din proprietăți dacă nu este îngrijită corespunzător.

Secretul pentru o varză proaspătă

Multe gospodine se confruntă cu „baloșirea” verzei. Ce este acest fenomen? Este momentul în care varza își pierde din prospețime și devine moale, apoasă și lipicioasă. Mai mult, textura ei crocantă dispare, iar gustul nu mai este proaspăt.

Acest proces este cauzat de mai multe greșeli pe care majoritatea oamenilor le fac:

varza este recoltată prea devreme sau prea târziu

mediul de păstrare este nepotrivit (prea cald sau prea umed)

lovirea căpățânilor sau tăierea frunzelor înainte de folosire

Aceste greșeli duc la înmuierea legumei. Astfel, varza devine dificil de folosit la gătit sau la murături. Ei bine, există un truc al bulgăroaicelor, renumite pentru modul în care conservă legumele natural. Acestea au un secret care le ajută să evite cu brio baloșirea verzei. Este un truc simplu, dar extrem de eficient pentru ca varza să nu ajungă în etapele menționate mai sus și să își păstreze prospețimea.

