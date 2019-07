Veste proastă pentru telespectatorii Pro TV! Cătălin Măruță a făcut anunțul: “S-a încheiat”

Săptămâna aceasta, emisiunea La Măruță încheie cel de-al 11-lea an de emisie. Prezentatorul a făcut anunțul în direct și va puncta asta printr-o ediție specială.

De-a lungul celor peste 7 luni de emisiuni zilnice, în direct, provocarea i-a definit pe toți membrii echipei La Măruță. Au adus în platou oameni care fac cinste țării peste hotare, au spus poveștile campionilor României, au arătat fața nevăzută a vedetelor noastre, au râs și plâns alături de ele, au cântat, au dansat și au degustat cele mai bune bucate.

“S-a terminat încă un sezon în care am fost lideri de audiență, un sezon în care am cunoscut oameni noi, care ne-au devenit prieteni și de la care am învățat multe. Timpul a trecut, ca de obicei repede. Așa se întâmplă când buna dispoziție este în platou și acasă. Ne luăm o scurtă vacanță pentru a ne încarca bateriile, la fel ca și telespectatorii noștri, iar la sfârsitul lunii august ne revedem cu aceeași atmosferă relaxată, cu idei noi și voie bună”, a declarat Cătălin Măruță.

În perioada 3 ianuarie – 15 iulie, emisiunea La Măruță a intrat în casele românilor și a înregistrat o medie de 2.1 puncte de rating și 16.1% share, pe segmentul de public comercial, format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea o medie de 1.6 puncte de rating și 12% share.