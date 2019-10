Veste tristă în showbiz. Vedeta Kanal D a pierdut sarcina: “Sper să îmi revin”

Veste tristă în showbiz, vedeta Kanal D s-a confruntat cu anumite probleme în sarcină și a fost nevoită s-o întrerupă. Deși a fost criticată pentru acest lucru, blondina mărturisește că în ultima vreme au existat din ce în ce mai multe probleme, iar medicii i-au recomandat să nu păstreze bebelușul.

”Am avut o sarcină cu mari probleme și nu am putut să o duc până la final și a trebuit, din motive medicale, să fac întrerupere. Au început unii să spună că mi-am omorât copilul. Așa neghiobi, ca să nu spun altfel, nu am mai văzut… De parcă, cineva, vreodată, și-ar dori să treacă prin ceea ce am trecut eu. Sarcina era în cinci săptămâni, aproape șase, iar stările mele de rău mă țineau doar pe la camera de gardă, la urgențe. Până la urmă, după investigații amănunțite, medicii au decis să fac întrerupere de sarcină, nu exista altă variantă. Acum sper să îmi revin și așa procesul în sine a fost așa de… debusolant de nu pot spune. Adică, încerc să mă consolez că nu a fost să fie, dar tot mă gândesc la altele…”, povestește Larisa de la ”Puterea Dragostei”, pentru Wowbiz.ro.

Acest lucru nu a făcut să nu își mai dorească copii, ci dimpotrivă, la anul speră să rămână din nou însărcinată: “Sper să devin, în viitor, mamă. Adică, oricum, acum va trebui să mă refac, va dura câteva luni. Poate anul viitor îmi voi dori sau se va întâmpla să rămân însărcinată, din nou și sper ca lucrurile să stea altfel, pentru că a fost groaznic. Mi-as dori, dacă totul va fi ok, să fac o fată. Sau, mai bine, gemene, două fete să am. Adică, nu știu cum să cresc băieți, cred că ar trebui să fac fete”.

Se iubește cu Adrian de la “Puterea Dragostei”

Larisa și Adrian de la ”Puterea Dragostei” și-a asumat relația și vor să o ducă la următorul nivel, cei doi discutând, în repetate rânduri, în intimitate, despre căsătorie. ”Este un om lângă care îmi doresc să experimentez viața la un alt nivel și el știe cel mai bine să mă învețe ce înseamnă să fim o familie pentru că avem aceleași sentimente de iubire unul față de celălalt!

Nu m-am gândit până acum să ma recăsătoresc (dar el înainte de a fi iubitul meu, viitorul meu soț etc., îmi este un prieten – iar pentru mine acest lucru este foarte important pentru că pot vorbi cu el despre absolut orice, fără rețineri, și fără să cred că mă va judeca) însă noi vorbim destul de des despre acest subiect și cu siguranță se va întâmpla și nunta!!! Iar cei care ne comentează relația, care este una mult mai profundă decât ceea ce se vede, ar fi indicat să știe faptul ca o iubire sinceră niciodată nu poate fi descrisă prin cuvinte, ci doar timpul îmi va dovedi cuvintele spuse acum de mine”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.