Gigi Becali a primit o veste uriașă în această dimineață din partea instanței. Patronul FCSB a scăpat de dosarul în care a fost acuzat de fraudă la vot la Referendumul pentru familia tradițională care avusese loc în anul 2018.

Gigi Becali a primit o veste uriașă, în cursul dimineții de miercuri, 15 noiembrie 2023. Latifundiarul din Pipera a primit o decizie din partea instanței, după ce a fost acuzat de fraudă la vot. Este vorba despre Referendumul pentru familia tradițională, care a avut loc în anul 2018.

Fapta de care era acuzat patronul FCSB se prescrisese luna trecută. După patru ani în care dosarul în care este vizat Gigi Becali a stat pe masa procurorilor, a venit momentul deciziei. Latifundiarul era acuzat de „fraudă la vot, în stare de recidivă”, instanța luând decizia să ofere un verdict în luna noiembrie. Astfel, verdictul a venit chiar în această dimineață – Gigi Becali a scăpat de dosar!

Judecata pentru frauda la vot a început la data de 3 ianuarie 2023, atunci când latifundiarului din Pipera i s-a deschis un dosar la Judecătoria Buftea (art. 387 noul Cod Penal). În anul 2018, Gigi Becali ar fi votat la Referendumul pentru familie, însă fără a avea acest drept. El fusese condamnat la închisoare și până la împlinirea termenului de reabilitare nu i se oferea dreptul respectiv. Motiv pentru care, încălcarea termenului i-a atras un alt dosar.

În cazul unei fraude la vot, Gigi Becali risca să primească între 1 an și 3 ani de închisoare. Latifundiarul din Pipera fusese condamnat de două ori, definitiv. Când se prezentase în Voluntari, la secția de votare nr. 84, milionarul susținea că nicio entitate nu ar fi putut să îi ia dreptul să voteze.

„Dreptul de a vota la referendum nu mi-l poate lua nimeni, niciun judecător. Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani”, susținea Gigi Becali, la vremea respectivă.