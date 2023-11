Ion Pârnică, cunoscut drept “Oneaţă” sau “Regele barbutului din România”, face, prin intermediul CANCAN.RO, un apel disperat către Gigi Becali. Îl somează pe latifundiar să-și respecte cuvântul și să-i vireze o sumă importantă de bani. La mijloc este un teren de 500.000 de dolari, aflat în zona Cotroceni din Capitală. Nașul celui care a învârtit averi la zaruri în urmă cu mai mulți ani este direct implicat. Avem declarații pe care le prezentăm în exclusivitate.

Ion Pârnică, zis “Oneaţă”, este, poate, cel mai cunoscut barbugiu de pe plaiurile autohtone, iar, de-a lungul timpului, bărbatul le-a “curăţat” buzunarele multor VIP-uri, printre “clienții” săi numărându-se Gigi Becali, vărul acestuia, Giovani, dar şi Victor Piţurcă. Imediat după Revoluție s-a învârtit în “cercuri înalte” și a întors banii cu lopata. Jocurile de noroc, din păcate pentru el, l-au adus în sapă de lemn. Uitat de toţi apropiaţii şi de persoanele pe care le-a ajutat în trecut, “Oneaţă” a ales să-și strige disperarea în CANCAN.RO.

Gigi Becali și nașul său, unul dintre miliardarii României, sunt direct vizați de Ion Pârnică. Miza e uriașă! Vorbim de un teren care valorează jumătate de milion de dolari, aflat într-o zonă exclusivistă din Capitală. “Oneață” are cuvântul, iar povestea este fabuloasă!

“În 1996 am luat un teren în zona Cotroceni. Am fost cuplat cu un băiat, Charlie. După un timp, l-am dat la o parte și a cumpărat părțile nașul meu. Terenul era pe concesiune, zece ani. Apoi nașul meu a zis să-l trec pe tot pe numele lui, că e mai bine așa. L-am trecut, acolo era restaurantul ‘Doi Trigi’, după aceea l-a transoformat în ‘Blue Jeans’. După alți ani, a făcut supermarket. Eu nu am zis nimic niciodată. Mai acum câțiva ani, trei, parcă doi am văzut că se construia acolo”, ne-a precizat “Regele barbutului”.

Ion Pârnică: “Gigi Becali mi-a dat 20.000 de euro!”

În prezent, “Oneață” vrea să-și recupereze partea cu orice preț, mai ales că la mijloc sunt mulți, mulți bani. Cum legăturile cu nașul lui sunt reci, a apelat la Gigi Becali, prieten comun cu părțile implicate. Potrivit lui Ion Pârnică, patronul FCSB-ului i-a promis că va rezolva problema, ba mai mult i-a dat în avans și o sumă de bani, în urmă cu aproximativ doi ani. De atunci, niciun semn!

“Am apelat la Gigi Becali: băi Gigi, ești prieten cu nașul și cu mine. Mi-a zis Gigi că lasă, că vorbim. M-a chemat, mi-a dat niște bani și mi-a zis: mai așteaptă, că s-a pierut terenul, o să mai primești niște bani. Am luat 15-20 de mii de euro, nu mai țin minte și mai urma să-mi mai dea. Pe mine acel teren m-a costat 500.000 de euro. Și de atunci și până acum îl sun pe Gigi și nu-mi mai răspunde, nici el, nici nașul. Eu îi știu de oameni pe cuvânt pe amândoi. Mai ales pe Gigi, pe care îl știu că e cu biserica. Nu poate să-și încalce cuvântul. Îl rog mult de tot să-si respecte cuvântul. Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, să apelez în presă. Îmi cer scuze și de la Gigi Becali, și de la nașul meu. Dar vreau doar ce mi se cuvine”, a declarat Ion Pârnică pentru CANCAN.RO.

“A fost un intermediar între mine și nașul meu”

În continuare, “Oneață” a ținut să precizeze că Gigi Becali a avut cele mai bune intenții, dar că așteaptă de la milionar să-și ducă la capăt promisiunea pe care i-ar fi făcut-o.

“Gigi Becali a fost un intermediar între mine și nașul meu. El a fost corect, nu are nicio vină în treaba asta, a vrut sa facă un lucru bun. A venit la discuție, mi-a dat niște bani, a zis că îi recuperează de la nașul meu. M-a mai chemat o dată, mi-a mai dat niște bani la Dorobanți. Dar de un an și jumătate, doi nu mi-a mai dat nimic. Vreau doar să-mi dea banii din despăgubirea cu terenul. Nu vreau nimic nici de la Gigi Becali, nici de la nașul meu. Doar ce mi se cuvine”, ne-a mai declarat “Regele barbutului”.

“Trebuie să-mi dea banii. Cât au apreciat ei!”

Până în prezent, Ion Pârnică ar fi primit doar 20.000 de euro de la Gigi Becali. Așteaptă, însă, și diferența, mai ales că de latifundiarul din Pipera îl leagă o prietenie de zeci de ani.

“Trebuie să-mi dea banii. Cât au apreciat el (n.r. Gigi Becali) și nașul. Eu nu mint, pot aduce și documente pe respectivul teren. Rămâne la aprecierea lor cât mai trebuie să-mi dea. Banii pe care mi i-a dat Gigi Becali i-a luat înapoi de la nașul meu. Cât vor ei să-mi dea, las la aprecierea lor. De asta îl și rog pe Gigi Becali, că știu că e om de cuvânt. Mi-a dat 20 de mii de euro și mi-a zis că-mi mai dă. Ei sunt milionari, oameni mari, dar nu vreau să-i bat la cap. Doar să-mi dea ce e al meu. Eu am făcut multe, foarte multe pentru Gigi Becali. Chiar și Nuțu Cămătaru zice în cartea lui. Îi rog pe amândoi să-mi dea ce merit. Nu vreau să mai dezgropăm morții. Îl rog mult pe Gigi Becali să-și onoreze promisiunea”, sună apelul lui Ion Pârnică.

“Dacă crede în Dumnezeu, să-și respecte cuvântul”

În final, “Oneață” a invocat și Divinitatea, așteptând ca Gigi Becali, om cu frica lui Dumnezeu după chiar cum el susține, să medieze până la capăt acest litigiu. Pe scurt, așteaptă restul banilor!

“Acum ei sunt mari, eu mic. Dar înainte era invers, mă căutau amândoi. Nu cer nimic de la ei, doar drepturile mele. Dacă Gigi crede în Dumnezeu, să-și respecte cuvântul pe care mi l-a dat. Toată lumea știe că terenul era al meu, inclusiv Gigi Becali, venea mereu la restaurant. Dacă nașul meu a zis că terenul s-a pierdut, merg pe cuvântul lui. Dar nu pot eu să suport singur paguba care a fost, mai ales că ei sunt miliardari. Nu cer nimic de la ei, doar să-mi dea ce mi-au promis. Mi-au dat 20 de mii de euro, aștept restul banilor”, a încheiat “Regele barbutului”.

CANCAN.RO nu va abandona acest subiect, iar când va fi cazul va reveni cu noi detalii. Deci, rămâneți pe poziții! Vă garantăm, ca întotdeauna, marfă de calitate.