Vestea care a întristat milioane de oameni. Scriitorul Sam Savage a murit la vârsta de 78 de ani

Scriitorul american Sam Savage, devenit celebru cu romanul „Firmin. Aventurile unei vieţi subterane” (2006), povestea unui şobolan bibliofil, a murit la vârsta de 78 de ani. Decesul a survenit în timp ce regretatul autor se afla în locuința sa din Madison, statul american Wisconsin, potrivit elperiodico.com.

Sam Savage s-a născut în 1940, în Carolina de Sud şi a fost crescut sub dubla influenţă a pasiunii mamei sale pentru poeţii romantici englezi şi a credinţei neştirbite a tatălui în raţionalismul darwinian. La vârsta de 17 ani, s-a mutat cu familia in Massachusetts, unde preferinţa pentru produsele contraculturii l-a făcut să se integreze perfect în atmosfera creată de generaţia Beat. „Pe vremea aceea încă mai puteai să fii un delincvent intelectual”, declara Sam Savage într-un interviu.

Admis la Facultatea de Filosofie a Universităţii Yale, a abandonat-o în scurtă vreme, pentru a se înscrie într-un grup de protest faţă de armele nucleare. Dupa câţiva ani petrecuţi la Paris, s-a întors la Yale, unde a obţinut un doctorat în filosofie, apoi şi-a continuat studiile la Heidelberg. A lucrat într-un atelier de reparat biciclete în Cambridge, Massachusetts, dupa care s-a retras în sud, unde a schimbat mai multe meserii (pescar, tâmplar şi tipograf, printre altele) şi a scris poezii care i-au fost publicate, dar care nu-i plăceau, şi fragmente de roman care-i făceau plăcere, dar nu ajungeau să-i fie publicate.

„Firmin. Aventurile unei vieţi subterane”, romanul său de debut, a apărut în 2006, când scriitorul avea 67 de ani, iar, doi ani mai târziu, a devenit revelaţia Târgului de Carte de la Frankfurt, ajungând să fie tradus în peste 30 de ţări. De-a lungul carierei, Sam Savage a mai publicat volumele „The Criminal Life of Effie O” (2005), „Ţipătul leneşului” (2009), „Glass” (2011), „The Way of the Dog” (2013), „It Will End with Us” (2014).