Vestea momentului despre Sorin Oprescu! Instanța din Grecia a luat o decizie de ultimă oră

Este vestea momentului! Sorin Oprescu a primit decizia finală în legătură cu extrădarea din Grecia. Iată ce au decis judecătorii în cazul fostului primar al Capitalei!

Instanța din Grecia a decis soarta fostului prima al Capitalei. Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România pentru a-și ispăși pedeapsa de 10 ani și 8 luni de închisoare. Judecătorii care s-au ocupat de cazul edilului au decis ca acesta să nu fie extrădat.

Aceștia au ajuns la concluzia că Sorin Oprescu nu ar beneficia în România de un tratament corespunzător vârstei și problemelor de sănătate pe care acesta le are. Astfel, Sorin Oprescu va rămâne în Grecia pentru o perioadă nedeterminată.

Fostul primar al Capitalei se află în libertate, scăpând astfel, pentru moment, de pedeapsa cu închisoarea din România. Sorin Oprescu este acuzat de trei infracțiuni: luare de mită, constituire de grup criminal organizat și abuz în serviciu.

Recdent, în cadrul unui interviu, Oprescu preciza că are încredere și că se va lupta pentru a nu primi o pedeapsă nemeritată. Fostul edil a mai adăugat atunci că știe foarte multe căi de atac și că nu își dorește să moară în închisoare, având în vedere problemele de sănătate pe care le are. În același timp, acesta preciza și că a fost acuzat pe nedrept:

”Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.

Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv.

Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut”, a declarat, la vremea aceea Sorin Oprescu, pentru Antena 3.

