Vești bune pentru fanii trupei ABBA! Muzicianul Bjorn Ulvaeus a dezvăluit surpriza pe care o pregătește cu ceilalți membrii ai legendarei formații

Muzicianul Bjorn Ulvaeus, fostul membru al trupei suedeze ABBA, a declarat că fanii formației vor avea parte de o nouă melodie, care va fi lansată „în septembrie sau în octombrie”, relatează jurnaliștii de la apnews.com.

Anterior, Ulvaeus și foștii săi colegi, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Faltskog, s-au reunit pentru a planifica un turneu virtual, în care vor apărea sub forma unor avataruri digitale. Spectacolele urmează să fie sărbătorite prin două cântece noi, iar unul dintre ele este intitulat „I Still Have Faith in You”.

Bjorn Ulvaeus a afirmat, pentru tabloidul danez Ekstra Bladet, că realizarea videoclipului cu avatarurile membrilor trupei este un proces extrem de laborios, care a amânat lansarea cu mult timp.

Trupa suedeză ABBA, care a fost activă între anii 1974 și 1982, a devenit cea mai bine vândută formație din istoria muzicii pop, grație unor piese precum „Money, Money, Money”, „Mamma Mia” și „The Winner Takes It All”. ABBA s-a făcut remarcată prin câștigarea concursului Eurovision, cu piesa „Waterloo”, în 1974.

Membrii trupei, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, nu au mai susţinut în mod oficial niciun concert împreună după ce s-au despărţit, în 1982. Björn şi Agnetha au fost căsătoriţi din 1971 până în 1980, în timp ce Benny şi Anni-Frid au divorţat în 1980, după o căsnicie de doar doi ani. Grupul a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, iar, în 2015, piesa „Dancing Queen” a fost inclusă în Grammy Hall of Fame.