Vești devastatoare de la incinerarea Cristinei Deleanu despre Eugen Cristea: „Nu se știe dacă va rezista…”

Incinerarea Cristinei Deleanu a avut loc astăzi, sâmbătă, 17 mai 2025. La ceremonie au participat cele mai apropiate persoane ale actriței și ale soțului ei, Eugen Cristea. Printre cei care au venit să își ia adio de la aceasta s-a numărat și Maria Almășan, prietenă de-o viață cu regretata actriță.

Au fost o zi cu o încărcătură emoțională puternică pentru cei care au cunoscut-o și iubită pe Cristina Deleanu. Actrița a fost incinerată astăzi, 17 mai 2025, la crematoriul Vitan Bârzești din București. Moartea fulgerătoare a actriței a îndurerat întreaga lume culturală din România și nu numai.

Prietenii, familia și cei care au iubit-o și-au luat astăzi adio de la actrița Cristina Deleanu. Cei dragi au venit să-i aducă un ultim omagiu, acolo unde au fost întâmpinați de Eugen Cristea, soțul regretatei actrițe.

Printre cei prezenți s-a numărat și Marina Almășan, cea care și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce îl privește pe Eugen Cristea, despre care a mărturisit – în cadrul unei postări pe social media – că a încercat să își ascundă durerea cu o nedisimulată bucurie, de parcă lumea veniră la aniversarea căsătoriei lor, nu la Marea Despărțire.

”Astăzi, la Crematoriul Vitan Barzești, Eugen a încercat, fără îndoială, să braveze: ne-a întâmpinat pe toți cu o nedisimulată bucurie, de parcă veniserăm la aniversarea căsătoriei lor, nu la Marea lor Despărțire.

Era atât de plin de viață, încât, și eu și Lumi, am avut o strângere de inimă. Cu siguranță și cei din jur, veniți cu morga de rigoare și derutați de atitudinea oarecum relaxată a lui Eugen…Și am înțeles atunci că Eugen bravează. Că se străduiește să se tină tare. Că și-a vopsit “gardul de afară” in culori senine, însă înăuntru…leopardul e rănit, culcat la pământ si nu se știe dacă va rezista.. ” a scris Marina Almășan după ce și-a luat adio de la Cristina Deleanu.

”Eugen face parte din viața mea de peste 30 de ani”

În continuarea mesajului, Marina Almășan a mărturisit că se gândește cu groază la viitorul lui Eugen Cristea, cel care i-a fost prieten de peste 30 de ani, și la modul în care va reușit să trăiască fără marea lui iubire.

”…Eu așa vreau să mi-o amintesc pe Cristina: veselă, pusă pe șotii, plină de viață. De aceea, poate, nu am avut curajul s-o privesc astăzi, înveșmântată în neclintirea ce-i va fi haină, de aici înainte. Deși Eugen ne-a îndemnat pe toți: “- Mergeți la ea, arată foarte bine”…și eu și Luminița ne-am așezat florile undeva, în preajma sicriului și am preferat să rămânem într-o mică depărtare, acolo de unde se “ghicea” doar trupul fragil al Cristinei, lungit în vehicolul ce o va purta către stele.

De fapt nici nu știu, cu adevărat, pentru cine am fost astăzi acolo.. Da, probabil că pentru a-mi lua “rămas bun”( ce expresie văduvită de conținut!) de la un om minunat, lângă care mi-a fost îngăduit să petrec ceva vreme. Fără îndoială, cumva trebuie să-ți închei prietenia cu cineva care pleacă…Cu un număr par de flori, cu o lacrimă sugrumată în colț de ochi, cu ceva amintiri, depănate cu celelalte năluci negre din jur…Dar mai cred că am venit mai mult pentru Eugen.

Pentru că Eugen face parte din viața mea de peste 3 decenii, pentru că “gândim la fel, simțim la fel”, pentru că el și Cristina mi-au știut toate urcușurile și coborâșurile și pentru că, deși nu am interacționat pe cât de mult mi-aș fi dorit, am fost împreună în atâtea momente importante din viețile noastre. Și sunt tare îngrijorată pentru Eugen, pentru hăul creat deodată în preajma sa.

Decenii la rând, văzându-i în diferite ipostaze, mi-am spus mereu în gând: “- Ia te uită, povestea asta, cu “sufletul-pereche”, se pare că nu e chiar o balivernă!”…Tare le-a fost frumoasă iubirea, tare mare potrivirea…”, a scris Marina Almășan pe contul personal de Facebook.