Vești extraordinare pentru fanii Game of Thrones! HBO extinde universul fantastic și pregătește noi seriale și filme: „Are legătură cu linia Targaryen”

Vești extraordinare vin pentru fanii Game of Thrones. HBO lucrează intens la noi producții inspirate din scrierile lui George R.R. Martin, oferindu-le fanilor șansa de a explora și mai multe detalii din istoria fascinantă a Westerosului. Noile proiecte sunt în plină dezvoltare, iar primele informații sugerează că acestea se vor concentra, din nou, pe una dintre cele mai puternice și controversate familii din acest univers, Targaryen.

După succesul răsunător al prequel-ului House of the Dragon, HBO anunțat noi producții legate de dinastia Targaryen. Francesca Orsi, directorul HBO pentru seriale dramatice, a confirmat că studioul investește deja în mai multe spin-off-uri, iar cel mai avansat dintre ele se va concentra tot pe familia Targaryen. Cu toate acestea, detaliile despre noile proiecte sunt destul de puține, iar fanii vor trebui să aștepte confirmări oficiale.

„Avem și alte spin-off-uri la care lucrăm acum, unul dintre ele – despre care nu voi intra în detalii – este foarte promițător și are tot legătură cu linia Targaryen. Mai sunt și alte serii spin-off. Nu putem garanta cu adevărat care va merge mai departe, dar suntem cu bugete foarte mari pentru celelalte”, a declarat Francesca Orsi.

Universul Game of Thrones se extinde

Mai mult, HBO nu se oprește doar la seriale. Se explorează și posibilitatea de a lansa filme de lungmetraj, bazate pe poveștile din Game of Thrones. Casey Bloys, CEO-ul HBO și Max, a dezvăluit că deja există discuții cu George R.R. Martin pentru un proiect cinematografic, care ar putea ajunge pe marile ecrane în anii următori.

Deși veștile sunt bune, fanii nu trebuie să se entuziasmeze totuși prea tare. HBO a dezvoltat de-a lungul timpului mai multe concepte legate de Game of Thrones, însă multe dintre ele nu au ajuns niciodată pe ecrane. Un exemplu este prequel-ul The Long Night, care ar fi trebuit să prezinte apocalipsa din universul GoT, însă a fost anulat după ce studioul cheltuise deja 30 de milioane de dolari doar pentru episodul pilot.

Alte idei abandonate au inclus un serial despre orașul maritim 10,000 Ships, un proiect misterios despre Braavos, dar și un sequel cu Kit Harington în rolul lui Jon Snow, care a fost intens discutat, dar niciodată confirmat oficial.

