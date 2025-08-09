Acasă » Știri » Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg”

De: Irina Rasoveanu 09/08/2025 | 18:04
Kate Middleton a slăbit îngrijorător/ Sursa foto: Profimedia

Veștile despre Kate Middleton nu sunt tocmai bune! Prințesa de Wales a slăbit îngrijorător de mult, iar apropiații susțin că nu mai are nici măcar 40 de kilograme. Deși au trecut șase luni de când aceasta a anunțat că este în remisie după cancer, ea a reușit să stârnească temeri serioase cu privire la starea sa de sănătate. Surse din interiorul familiei regale au făcut dezvăluiri neașteptate.

În martie 2024, Kate Middleton a șocat pe toată lumea atunci când a anunțat că urmează tratament pentru o formă de cancer despre care nu a dat prea multe detalii. Ea a lipsit aproape tot anul din viața publică, iar la începutul lui 2025 a transmis că a terminat chimioterapia și este în remisie. Totuși, apropiații sunt îngrijorați cu privire la starea sa de sănătate.

Ce au spus apropiații despre Kate Middleton

În luna iulie, Kate Middleton s-a întors la îndatoririle regale și a participat la turneul de tenis de la Wimbledon, alături de soțul său și de copiii lor, Charlotte și George. Mezinul Louis a rămas acasă. Ei bine, apariția Prințesei de Wales a stârnit îngrijorări în rândul fanilor.

Oamenii au observat că soția Prințului William a slăbit foarte mult în urma luptei cu boala. În urma apariției sale publice, apropiați ai familiei au făcut dezvăluiri neașteptate cu privire la starea sa de sănătate.

„Kate este dureros de slabă și lumea este îngrijorată că acesta ar putea fi un semn că are dificultăți în procesul de recuperare după tratamentul împotriva cancerului – sau, mai grav, că ar fi suferit o recidivă. A trecut prin atât de multe și își dorește cu adevărat să fie prezentă și să-și îndeplinească îndatoririle regale, dar este evident că nu este bine.

Se vorbește că are o perioadă extrem de dificilă, nu are poftă de mâncare și pierde în greutate din această cauză. Este slabă, fără masă musculară. Kate avea mereu o siluetă atletică, dar acum e departe de asta. A fost o luptă istovitoare. Chimioterapia nu este deloc ușoară. A lăsat urme adânci asupra ei”, a spus un apropiat al familiei regale, potrivit Radaronline.com.

Kate Middleton, la turneul de tenis de la Wimbledon/ Sursa foto: Profimedia

Dr. Gabe Mirkin nu s-a aflat în echipa medicală care a tratat-o pe Kate Middleton, însă are o experiență vastă și a declarat că aspectul său ar putea indica un răspuns slab la tratamentul oncologic. Potrivit medicului, Prințesa de Wales cântărește aproximativ 40 de kilograme.

„Kate este extrem de subponderală, aproximativ 40 kg, la 19 luni după o intervenție abdominală, cancer și chimioterapie. Această pierdere severă în greutate poate fi cauzată de chimioterapie în sine, lipsa poftei de mâncare sau, mai grav, de eșecul tratamentului. Pierderea masivă de grăsime, mușchi și masă osoasă poate afecta capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva cancerului”, a declarat medicul.

