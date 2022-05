Vești proaste pentru români. Taxele care ar putea crește curând

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avertizat că urmează modificarea Codului fiscal. Odată cu prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), românii au știut că urmează schimbări ale taxării. Ce urmează să plătească românii în plus?

După ce ieri, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a atras atenția că ne îndreptăm spre impozite mai mari, astăzi, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat că urmează modificarea Codului fiscal. Șeful Camerei Deputaților a mai precizat că noile măsuri vor fi prezentate la 1 iunie.

Totul era de așteptat. Românii știau că urmează modificări ale taxării chiar de când a fost prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta vine, printre altele, cu o reformă fiscală ce trebuie făcută chiar de anul acesta.

Ce spune Marcel Ciolacu despre impozitul progresiv

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, pledează în continuare pentru introducerea impozitului progresiv. El este de părere că în zona prețurilor la energie ar fi trebuit venit cu reglementare și ar fi avut efecte imediate.

”Sunt mai multe măsuri fiscale pe care trebuie să le prezentăm până pe 1 iunie. Codul Fiscal trebuie modificat cu șase luni înainte ca viitorul buget de stat să îl construim pe măsuri luate de la 1 iunie, cu efecte de la 1 ianuarie. Rămân la părerea că în zona prețurilor la energie ar fi trebuit venit cu reglementare și ar fi avut efecte imediate. Compensarea, după cum vedem, a creat un decalaj până se văd efectele. Dacă am fi venit cu o reglementare, efectele ar fi fost de a doua zi și poate nu am fi ajuns la această inflație”, a spus Marcel Ciolacu.

Mai mult, șeful Camerei Deputaților a afirmat că încă susține introducerea impozitului progresiv.

”S-a îmbunătățit colectarea și noul șef al ANAF chiar a luat o perspectivă bună. Există și o redimensionare și o reașezare a impozitelor, astfel încât să avem o colectare mai bună, dar asta nu înseamnă că mărim taxele”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă mai susține introducerea impozitului progresiv, Ciolacu a răspuns: ”în continuare, cu deductibilitățile necesare”.

Pragul la microîntreprinderi va fi redus

În PNRR scrie că trebuie să intre în vigoare a modificările care reduc treptat domeniul de aplicare al regimului fiscal special aplicabil microîntreprinderilor. Cu alte cuvinte, să se reducă pragul la afacerile mici, lucru care s-a dorit inițial de la finalul anului trecut, dar ulterior Guvernul a renunțat.

Excepțiile sau stimulatele fiscale s-ar putea elimina

Tot în PNRR scrie că trebuie făcută o analiză pentru eliminarea treptată a stimulentelor fiscale și a lacunelor fiscale în ceea ce privește impozitul pe venit, impozitul pe profit (inclusiv regimurile speciale care pot face obiectul unor derogări). Termenul este Trimestrul IV din acest an. Se referă, cu alte cuvinte, la eliminarea facilităților precum cele din construcții, IT, impozit specific în Horeca etc.

Taxarea pe proprietate se va schimba

În ceea ce privește impozitul pe proprietate, în PNRR scrie că proiectul trebuie supus dezbaterii publice la sfârșitul anului 2022, cu implementare etapizată.

Se are în vedere, revizuirea principiilor privind impozitul pe proprietate, în special în ceea ce privește diferitele regimuri de impozitare a clădirilor, în funcție de statutul proprietarului (persoană juridică sau fizică). Mai mult, vizează abordarea potențialului arbitraj între cele două sisteme de impozitare, aplicabile persoanelor fizice și persoanelor juridice, care obțin venituri din proprietățile imobiliare, precum si stabilirea automată a valorii impozabile a proprietăților supuse impozitelor locale.

Obiectivul, potrivit PNRR, este întreruperea practicii de folosire a unei baze impozabile care nu este legată de valoarea de piață.

