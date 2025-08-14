Vești proaste pentru toți elevii monoparentali! Guvernul nu iartă pe nimeni

Lista de tăieri decise de Guvern continuă. Elevii cu un singur părinte nu vor primi nici în noul an școlar bursa monoparentală pe criteriul de apartenență la această categorie. Iată ce măsuri se vor lua începând cu luna septembrie!

Stimulentele acordate pentru merite la învățătură, bursele sociale și cele tehnologice vor rămâne. Cu toate astea, copiii care sunt crescuți de un singur părinte nu vor mai primi bursa lunară de 300 de lei care li s-a oferit până acum.

Vești proaste pentru elevii monoparentali

În anul școlar 2025-2026, elevii din familii monoparentale nu vor mai beneficia de bursă.

Cu toate astea, unii dintre ei pot beneficia de bursa socială doar în cazul în care se încadrează în unul din criteriile de venit stabilite pentru bursele sociale:

elevii care provin din familii care au un venit mediu net pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie

elevii cu unul sau ambii părinți decedați

elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială

elevii care au deficiențe funcționale produse de boli

elevii cu afecțiuni oncologice/cronice școlarizați în cadrul „Școlii din spital”

elevii care revin după școlarizarea din cadrul „Școlii din spital” în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior

elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune

Cum se obține bursa

Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori trebuie să depună o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei, la secretariatul unității de învățământ, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Documente necesare pentru elevii care se încadrează la bursa socială pentru venituri mici:

cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major

declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei

documente doveditoare ale componenţei familiei ( certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii, certificatul de divorţ şi convenţia notarială încheiată în cadrul procesului de divorţ cu copii minori, sentinţă judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinţi, certificat de deces, decizia instanţei de menţinere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, după caz.)

Documente necesare pentru elevii cu unul sau ambii părinți decedați/ măsură de protecție specială:

acererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

documente doveditoare ale componenţei familiei (certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii, certificatul de divorţ şi convenţia notarială încheiată în cadrul procesului de divorţ cu copii minori, sentinţă judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinţi, certificat de deces, decizia instanţei de menţinere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, după caz.)

CITEȘTE ȘI:

Elevii care vor rămâne fără bursă. Care este motivul invocat de Statul Român

Românii care ar putea rămâne fără certificatul de handicap. Boala aceasta nu e considerată gravă