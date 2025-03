Vești triste pentru o cunoscută vedetă. A fost diagnosticată cu cancer de sân, iar boala s-a extins. Vestea a venit la doar câteva zile după nuntă

Cunoscuta vedetă americană Katie Thurston a anunțat recent că starea sa de sănătate nu este una deloc bună. Cunoscută pentru participarea la show-ul TV The Bachelorette, Thurston, în vârstă de 34 de ani, a anunțat în februarie că suferă de cancer de sân.

Acum, din păcate, ea a primit noi vești devastatoare din partea medicilor: boala s-a răspândit și în alte părți ale corpului.

„După zile de așteptare, din păcate, am aflat astăzi că tumora mea de la sân s-a răspândit la ficat. (Metastaza, n. red.) este destul de mică, dar existența ei înseamnă că sunt în stadiul patru”, a transmis vedeta prin intermediul unui videoclip postat pe Instagram.

Vestea șocantă a venit la doar cinci zile după ce Katie s-a căsătorit cu iubitul ei, comediantul Jeff Arcuri, în New York, în weekendul trecut, arată The New York Post.

Vedeta suferă acum de cancer în stadiul patru

Cunoscuta vedetă a adăugat că va începe „noul ei plan de tratament” care va implica „chimioterapie” începând de vineri, 4 aprilie.

„Știu că stadiul patru poate suna foarte înfricoșător și poate fi înfricoșător. Cu toate acestea, având în vedere că sunt triplu pozitivă și că petele de pe ficat sunt destul de mici și detectate devreme, mă simt foarte optimistă cu privire la rezultat”, a spus ea.

Thurston i-a asigurat pe fani că s-a simțit „foarte încrezătoare” în medicii care o tratează și în îngrijile medicale pe care le primește din partea acestora.

Thurston a mai explicat că, după ce a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer de sân, a trecut prin „mai multe” analize și examinări medicale, inclusiv o mamografie, ecografie, tomografie și RMN. În februarie, vedeta ABC a dezvăluit că are cancer de sân în stadiul 3.

„Am cancer de sân. Ieri am văzut toate cuplurile postând de Ziua Îndrăgostiților. M-am simțit invidioasă dacă e să fiu sinceră. Jeff m-a dus în Hawaii și, după aceea, urma să călătorim prin lume înainte de ne stabili împreună în New York, în sfârșit. Dar, în schimb, ziua mea a fost petrecută căutând un loc în care să locuiesc, deoarece trebuie să mă întorc în Los Angeles pentru mai multe teste și tratamente”, scria ea atunci.

